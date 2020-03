Matías Zaldivia anuncia que se nacionalizará y quiere jugar por la selección chilena

En enero de 2016 y en compañía de Martín Tonso, Colo Colo presentó como su flamante refuerzo al defensor argentino Matías Zaldivia, que llegaba a reforzar el plantel que encabezaba José Luis Sierra tras un buen paso por Arsenal de Sarandí.

Cinco años después, el zaguero está consolidado en el cuadro popular y es uno de los jugadores más reconocidos por la hinchada. Todos antecedentes que lo llevarán a tomar una decisión trascendental para su futuro: tomar la nacionalidad chilena.

El diálogo con CDF, el defensa reconoció que "en enero cumplo los cinco años y ahí ya estoy habilitado para hacer los papeles de la nacionalidad". Pero su intención no se queda en la ciudadanía, sino que además quiere escalar a nivel de selección.

"Y después, lo de la selección siempre lo dije. Es algo muy lindo y si me llega a tocar en el futuro, me encantaría. Lo tengo decidido y si no pasa nada raro voy a hacer la nacionalidad", explicó el hombre que está de alta después de una lesión que lo margina desde el año pasado.

Matías Zaldivia acumula 105 partidos desde su llegada en 2016 a Colo Colo, con saldo de cinco goles para el Cacique, equipo donde ganó el título del Torneo de Transición en 2017, dos Copas Chile y dos Supercopas.