Mario Salas y su Colo Colo: "Soy parte de un proceso que va a las mil maravillas"

��IQUIQUE SE REFUERZA CON EL REGRESO DE DONOSO�� Pocas semanas alcanzó a estar Matías Donoso en Temuco. El delantero, que había llegado a jugar la liguilla, fue oficializado a pocas horas de que cierre el libro de pases�� y volverá al norte en calidad de préstamo, club donde ya estuvo en 2019.

