Mario Salas y los incidentes: “Estoy de acuerdo con las decisiones drásticas de la U y Católica con sus hinchas”

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, se refirió a las manifestaciones que se han visto los últimos días en algunos estadios del país y que llevó a Universidad de Chile y Universidad Católica tomar drásticas medidas para disminuir en parte estos incidentes.

“Las leyes y reglamentos están escritos. Me parece que la U tomó decisiones drásticas con sus hinchas, Católica también. Todo eso es lo que se tiene que hacer al respecto. La gente tiene que entender que hay formas de manifestarse y si es violenta rompes ciertos reglamentos o leyes y estas están para cumplirse, no sé por qué no se hizo antes y si sigue ocurriendo se tiene que seguir haciendo. La institución y autoridades tienen que hacerse cargo de esas situaciones, nosotros nos tenemos que atener a las consecuencias de lo que pase en los estadios”, señaló.

Al ser consultado cómo trabaja los partidos ante la incertidumbre de que el partido pueda finalizar abruptamente por alguna manifestación por parte de los hinchas, expresó que “llegamos con la idea de que los partidos se van a jugar y esa es la forma en la que nos enfocamos. Lo que pase después se soluciona en el camino. Nuestro foco está en llegar al partido con la idea de que se juega, no podemos llegar con incertidumbres. Habrá un plan de contingencia y se tomarán las decisiones en el momento”.

Agregó que “el mensaje que transmito de manera personal no es materia en una conferencia y menos con este escudo. Como ha transmitido Colo Colo y el fútbol en general es algo a la vista, quizás no han llegado algunas formas de manifestarse, pero yo creo que está claro”.

Pero eso no fue todo, porque expresó su confianza en que los hinchas Albos se seguirán comportando de buena manera, como lo han realizado en los últimos encuentros. “Ratificar lo que han hecho en los partidos que hemos jugado, que sigan alentando al equipo, que sigan estimulando. Yo siento que cuando el público del estadio está 100% coordinado en tirar energía positiva se siente como el jugador número 12 y el hincha de Colo Colo lo ha hecho sentir”.

Finalmente, se refirió a cómo las redes sociales han jugado un rol protagónico en las manifestaciones sociales y cómo el jugador de fútbol las debe enfrentar.

“Yo creo que hay dos cosas. Uno es el pensamiento personal del jugador y sus valores sobre lo que está sucediendo, que lo manifiestan en redes sociales. Otra es la parte laboral y en eso se alinean todos. Han sido inteligentes en saber dividir la situación en lo personal y profesional. Lo manejamos con la idea de cuando están en Colo Colo deben estar concentrados. Se pueden manifestar como quieran saliendo del club, pero estando adentro nos alineamos con una idea institucional”, sentenció.