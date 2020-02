Mario Salas está feliz con sus delanteros: "No nos vamos a reforzar ofensivamente"

Luego de un arranque prometedor, Colo Colo sufrió un revés al caer ante Cobresal en El Salvador. Los albos no se vieron cómodos y siguen dejando dudas en la parte ofensiva, donde sus centrodelanteros no logran encontrarse con el gol.

La opción de refuerzos es real en el cacique, pero Mario Salas se mostró contento con lo que tiene hasta ahora. "Tratamos de traer un defensa central pero no delanteros. He sido claro, no nos vamos a reforzar ofensivamente. Lo viste en el partido pasado donde jugó (Brayan) Véjar. Estamos buscando opciones, tenemos a Luciano Arriagada también para jugar arriba".

El comandante asumió la presión, pero dijo estar tranquilo por las capacidades de sus dirigidos. "Tenemos que buscar variantes, no podemos ir a contratar jugadores cada vez que falte alguien, es parte de mi trabajo buscar las variantes con lo que tengo. El plantel nos da posibilidades y diversidad para buscar soluciones, no tenemos ningún problema, tenemos a Vejar, a (Gabriel) Costa que está lesionado, a Luciano, se recuperan Pablo (Mouche), Nicolás (Blandi). No tenemos por qué traer, los lesionados se recuperan".

Colo Colo sabe que estos partidos no solo son importantes por la lucha en la tabla de posiciones, sino también porque sirven de preparación para lo que será el debut en Copa Libertadores, torneo donde están obligados a hacer algo más que quedarse en fase de grupos.