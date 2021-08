Uno de los temas más constantes en Colo Colo desde la llegada de Gustavo Quinteros es la petición de un centrodelantero, que apunta a ser Marcelo Moreno Martins. Esta semana es trascendental en su contratación con el equipo que en la última fecha del Campeonato Nacional venció 2-0 a Curicó Unido.

El entrenador, tras el más reciente compromiso, volvió a referirse del fichaje del boliviano y expresando sus deseos de contar con él. "Ojalá se puede concretar para incorporar un jugador de esa características que pueda acompañar a los delanteros que tenemos. Nos falta un poquito de precisión en los últimos metros para terminar mejor", afirmó.

Estas palabras fueron analizadas en Radio Agricultura y Patricio Yáñez fue más que contundente. "Me carga el lloriqueo, nuevamente, de Gustavo Quinteros. Es decir, si no llega Moreno Martins, si no llega un reemplazante de Martín Rodríguez, yo creo que Colo Colo puede pelear el título y de hecho lo está haciendo", sentenció.

"Que esté toda la semana con el llanto ese de que 'me gustaría que estuviera acá, una pena no poder contar con todos'. Si no están los recursos, si Colo Colo no tiene lucas, yo creo que Colo Colo, y el técnico es gran responsable, tiene jugadores como para disputarle el título a Calera, la U y los demás que están arriba", añadió.

Según se pudo saber, Moreno Martins ya tiene todo listo para incorporarse con la institución alba. El fichaje debe ser ratificado en una reunión planificada por el consejo de Blanco y Negro con el gerente deportivo, Daniel Morón, algo que debe realizarse las próximas horas para concretarse.