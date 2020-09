Marcelo Barticciotto ironiza con el partidazo del Leeds United: "Entre Colo Colo y Bielsa no me quedan uñas"

El duelo del Leeds United de Marcelo Bielsa contra Liverpool, con derrota por 4-3 en un partidazo que regaló la primera fecha de la Premier League 2020-21, dejó sobre una nube a Marcelo Barticciotto.

El ex atacante y otrora técnico de Colo Colo disfrutó de la ideología del Loco puesta en práctica con un equipo humilde de Inglaterra frente a Jürgen Klopp y el vigente campeón de la Premier League.

“Más allá de ganar o perder, lo importante es jugar como lo hacen los equipos de Bielsa, muchas veces perder de esa forma da más satisfacciones que ganar de la manera de muchos”, sostuvo Barticciotto en Twitter.

Agregó que “le propuso un partido de igual a igual (al Liverpool) y va al frente como loco, da gusto verlo. (…) A lo que voy es que da lo mismo que pierda, yo como hincha del Leeds estaría orgulloso de mi equipo más allá del resultado, de eso se trata el fútbol: de salir a ganar y dar espectáculo, para eso el hincha paga la entrada o el cable”.

https://t.co/1JJL7dw9NW — Marcelo Barticciotto (@marcelobarti) September 12, 2020

Incluso, jugó a la ironía para comparar la garra y ambición del Leeds y el cansino presente de Colo Colo en cancha y la tabla del Torneo Nacional.

“¡Entre Colo Colo y el Leeds no me quedan uñas! El Leeds pierde pero gana, si no lo entiendes te lo explico”, sentenció Barti.