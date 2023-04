Colo Colo recibe a Monagas de Venezuela por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores en el estadio Monumental y la duda en la formación del Cacique comienza a dilucidarse.

Tras la expulsión de Leonardo Gil frente a la Católica, el entrenador Gustavo Quinteros opta por mantener mano dura y castigar al Colorado, presente en la citación, pero fuera del once titular contra los venezolanos. Carlos Palacios asoma en su lugar.

En ESPNF90 Chile, Marcelo Barticciotto declaró estar en desacuerdo con la ausencia de Gil, pero recalca que, frente al lineamiento de Quinteros, el entrenador debe mantener y respetar sus propias reglas.

“Cuando uno pone las reglas las tiene que cumplir. Yo no estoy de acuerdo con que haya castigado a Falcón ni a Gil, pero cuando pones las reglas las tienes que cumplir, porque si no, los jugadores somos complicados y te dicen cómo va este sí y este no. Al final te la cobran”, dijo el hoy comentarista.

El ex atacante de Colo Colo agrega que “la expulsión de Gil, más allá de ser futbolística es distinta a la de Falcón. Falcón le termina tirando un pelotazo después de una jugada cuando el árbitro ya había parado la acción, pero la de Gil era evitable. No era una expulsión para evitar un gol”.

Barticciotto complementa que “esta expulsión la podría haber evitado Gil. Pero no estoy de acuerdo con que lo castigue. Colo Colo necesita a Gil, más allá que la gente cuestiona que no está bien. Si no está bien Gil, no está bien ninguno”.

Respecto a Palacios, Marcelo Barticciotto sentencia que “debe tener ganas de jugar y es una oportunidad inmensa para Palacios de demostrar que por algo vino a Colo Colo. Se le está dando una posibilidad que no se la esperaba por un tema de conducta y castigos, y la tiene que aprovechar”.

¡La CONMEBOL Libertadores se vive por Chilevisión y RedGol! Puedes ver los partidos por las pantallas de Chilevisión y todas las reacciones a través de Twitch.