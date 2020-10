Manuel de Tezanos a Branco Provoste: "Qué onda darte vuelta, que te llegue un pelotazo en los cocos"

Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores con una lamentable derrota ante Jorge Wilstermann en el estadio Monumental (1-0) y las críticas no se hicieron esperar. Pero fue Manuel de Tezanos quien apuntó directamente a uno de los responsables de la caída.

Se trata de Branco Provoste, quien se gira ante el remate de Moisés Villarroel y desvía el balón para el único gol del partido. "No la quiero agarrar con Branco Provoste, un buen niño, una buena familia, su mamá lo quiere mucho. Pero es Copa Libertadores, el minuto 90", bramó MDTP a través de su canal de Youtube, Balong.

El comunicador le habló directamente al canterano albo. "Enfrenta la pelota como si te fuera... mátate, ponte de frente, que te llegue un pelotazo en los cocos, qué onda esa huevada de darse vuelta. No. Es inaceptable", rugió Manoel.

"Enfrenta. Que te rompa la nariz. Estás jugando Copa Libertadores. Entrenaste toda tu vida, desde los 10 años, fuiste todas la semanas, te llevaron, micro. Sacrificaste tu vida escolar, sacrificaste tus amigos. Llegaste a Quilín, llegaste a jugar la Copa Libertadores. Minuto 90, tienes que enfrentar la pelota de frente. ¿Y te das vuelta? No lo puedo creer, no puedo entenderlo", agregó.

Pero la crítica alcanzó a todo el cuadro albo. "No es culpa sólo de él (Provoste), pero esa jugada refleja muy bien lo que es este equipo. Yo creo que no entienden muy bien donde están estos muchachos", puntualiza De Tezanos.

"Colo Colo hizo todas las estupideces que se pueden cometer. Todos los errores que se pueden cometer en un solo partido, los cometió Colo Colo, lo cual ya es una tendencia a estas alturas", advirtió el periodista.

Branco Provoste recibió artillería pesada de Manuel de Tezanos por su responsabilidad en el gol que eliminó definitivamente a Colo Colo de la Copa Libertadores. Foto: Getty Images

"La peor temporada de la historia de Colo Colo"



En el análisis colectivo, Manuel de Tezanos no escatimó en críticas para Colo Colo. "Nada nos puede sorprender de este Colo Colo, que empezó a derrumbarse ya el año pasado con la gestión Mario Salas y este año ha sido horripilante, espantoso. La peor temporada de la historia de Colo Colo, lejos. Nunca vi algo peor", disparó el analista.

Luego fue agregando reproches. "Un equipo absolutamente perdido, sin ideas, sin jerarquías y por suerte para estos jugadores, sus familias y la gente que los quiere, no hay público. Porque no me puedo llegar a imaginar lo que sería para este Colo Colo más encima tener que comerse la puteada del estadio Monumental completo", adscribió.

"Quizás el empuje de la gente podría haber marcado una diferencia, es imposible saberlo, pero esto es la culminación de grandes vergüenzas de la historia de Colo Colo", sentenció MDTP en una iracunda reflexión.

"Aunque Jorge Wilstermann salga campeón de la Copa Libertadores después, nada puede justificar lo que pasó, jugadores que están cagados enteros, que terminaron tirando ollazos sin ningún tipo de destino y que terminan haciéndose un gol lo más pelotudo posible", completó.