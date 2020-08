Luis Mena recuerda cuando conoció a Pelé: "Dijo que en Brasil el equipo chileno que más conocen es Colo Colo"

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como el Rey Pelé, aseguró hace unos años que Colo Colo es el equipo chileno más conocido y popular en Brasil.

El multicampeón con el Cacique, Luis Mena, conversó con el programa Abrazo de Gol de CDF y confesó que "cuando me retiro del fútbol, en mi rol como embajador de Colo Colo, me tocó conocer a grandes figuras del deporte, tanto nacionales como internacionales".

"En una de esas conocí a Pelé y le llevamos una camiseta estampada con el apellido y me acuerdo que me dijo que allá en Brasil el equipo que más conocen es Colo Colo y es muy popular allá. Me llamó mucho la atención, fue fantástico porque era un tipo muy sencillo, muy abierto a recibir nuestro regalo de Colo Colo", añadió Mena.

Lucho Mena rememoró cuando conoció a Pelé:



"Dijo que en Brasil el equipo chileno que más conocen es @ColoColo" #AbrazoDeGolCDF �� pic.twitter.com/Bg3bI10wdx — CDF (#CDFineEnCasa ��) (@CDF_cl) August 10, 2020

La historia data de abril de 2015, cuando el propio embajador albo le regaló la camiseta al Rey Pelé en una gira por Sudamérica.