Marín cree que regreso de Bravo a Colo Colo tapará a Cortés: "Sería frenar el despegue de un arquero con proyección"

Brayan Cortés es titular indiscutido en Colo Colo desde la lesión de Agustín Orión a principios de 2019. El arquero ha vivido altos y bajos, pero está luchando por su consolidación definitiva en el equipo de Macul y también en la Selección Chilena, donde le tocó atajar en el partido ante Colombia por las Clasificatorias a Catar.

De La Roja uno de los grandes líderes sigue siendo Claudio Bravo. El formado en el Popular ha tenido una temporada marcada por las lesiones en el Betis de Manuel Pellegrini y su regreso al país se va acercando. Es más, el propio bicampeón de América abre las puertas a un retorno a Colo Colo.

"Yo siempre he mantenido abierta la opción de volver. Siempre lo he dicho y yo me considero muy profesional en lo que hago. El tiempo dirá dónde estaré. Si me toca estar en Colo Colo, feliz de volver y echar una mano", dijo en entrevista con TNT Sports Chile.

"Me abro de estar en otros lugares. Yo lo que más quiero en mi trabajo es hacerlo de la mejor manera posible y lo voy a hacer donde tenga que estar. Obviamente mejor aún si me toca estar en el club del cual soy hincha, pero si las puertas no están abiertas o el técnico no me quiere o no se dan las opciones, es imposible llegar al lugar", añadió.

Un eventual retorno de Bravo implicaría una competencia con Brayan Cortés. Luis Marín, ex arquero mundialista de Sudáfrica 2010, no ve de manera positiva esta situación: "Ya es conocida la amistad que tienen. Brayan lo ha dicho que siempre recibe un consejo o una crítica en relación a los partidos que pueda hacer tanto en Colo Colo como en la Selección. Bajo ese escenario, si es que él todavía está en Colo Colo, me pongo en el ejemplo de Brayan, yo no volvería, en el lugar de Bravo no volvería a Colo Colo, sería frenar el despegue de un arquero con proyección", expresa en Todos Somos Técnicos.

Luis Marín analiza posible retorno de Claudio Bravo y eventual competencia con Brayan Cortés

No obstante cree que quizás este escenario no sea posible pese a un arribo del oriundo de Viluco: "Terminando este año Brayan tendría que salir pase lo que pase o en el primer semestre del siguiente. Como opinión personal y me pasó al ir a clubes, tuve arqueros y amigos a los que les tenía mucho cariño y que siempre conversábamos en base a lo que es fútbol y yo decidí no ir a ese club. Sabía que iba a ir a ese club y él no iba a jugar en un principio, más allá de la competencia. Uno llega a un equipo a jugar, ahí yo chocaría, no me permitiría llegar a un club y frenar la posibilidad de un arquero que es menor, que está jugando, frenar su crecimiento", cierra.