¿Lo hará en Colo Colo?: el especial método de Scolari para repartir la capitanía en la selección de Brasil

⚽️REVISA LA PROGRAMACIÓN DE LA SÉPTIMA FECHA⚽️ Una fecha de larga duración del fútbol chileno iniciará hoy y aquí te traemos los datos para no perderte ningún partido��. ¿Cuál será el mejor?����

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 5, 2020 at 10:45am PST