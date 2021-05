Leonardo Gil niega acusación de Fernando Véjar: "En ningún momento fui a faltar el respeto"

Colo Colo se sacó la mala racha de las últimas fechas y consiguió un importante triunfo ante Huachipato. Los albos se quedaron con los tres puntos tras vencer por 0-2 en el estadio CAP, alcanzando el liderato del Campeonato Nacional.

Para el partido el cacique logró contar con Leonardo Gil, quien aún espera la resolución del Tribunal de Disciplina por la denuncia de Fernando Véjar. El árbitro del choque en la jornada pasada ante Palestino apuntó contra el colorado como uno de los jugadores que lo insultó por no cobrar el penal contra Gabriel Costa.

Tras el encuentro, el volante conversó con TNT Sports y respondió a la acusación del juez, que está en el congelador en esta fecha. "Es una situación donde está el director y el presidente, yo fui a dar mi declaración, el árbitro dio la suya. Ahí se tomará una decisión", lanzó.

Gil aseguró que no insultó a Véjar y pidió respeto de ambas partes. Foto: Agencia Uno

Pero eso no fue lo único, ya que Gil descartó de plano haber insultado a Véjar. "Es una situación que pasó en la cancha, pero en ningún momento fui a faltar el respeto. Tiene que haber respeto mutuo".

Ya hablando del encuentro, el colorado destacó lo hecho por el equipo. "Fue un partido difícil, por momentos no jugamos bien. Ellos tuvieron la pelota ,pero fuimos los que tuvimos las más claras. Por ahí ellos tuvieron dos, pero Brayan Cortés y la defensa estuvo notable, sólida, que era una deuda del equipo. Si queremos estar en lugares importantes, estos partidos duros hay que ganarlos".

Con el pasar de los partidos, Gil va transformándose en pieza clave para Quinteros. "La importancia uno se la va ganando día a día. A medida que pasan los días, conocer a los compañeros… tenemos un grupo humano muy bueno. Para conseguir cosas, hay que estar bien no solo en lo futbolístico sino también humano".

Finalmente dijo estar ilusionado con estar en la nómina de Martín Lasarte para las eliminatorias o la Copa América. "La selección, cada vez que lo pienso, me pongo feliz. Desde 2015 que vengo luchando por eso, agradezco a martín por el microciclo. Lo di todo, después es la decisión del técnico. Irán los mejores para representar. Si me toca, será una alegría. Si no, apoyaremos a los que estén".