Leonardo Gil en éxtasis por anotar un nuevo gol en un Superclásico: "Me estaba poniendo más el mameluco de asistidor"

Leonardo Gil volvió a anotarle un gol importante a Universidad de Chile. El Colo marcó el único tanto el año pasado en el Monumental, en el triunfo por 1-0 ante los azules. Y repitió en Talca al anotar el 2-1 transitorio para el Cacique en el Superclásico.

"Estamos felices porque era un partido muy importante. Más allá de que era un clásico queríamos sacar ventaja en la punta, ahora nos alejamos a seis", señaló en TNT Sports el ex volante de Rosario Central que admitió lo complejo del duelo.

"Jugamos ante un rival difícil que entró bien metido, en cambio nosotros entramos dormidos. Luego pudimos ir acomodándonos y sacamos un buen resultado", contó el hombre que jugó más cerca de los delanteros esta tarde.

En esa tónica manifestó que "la U hizo un gran trabajo en presionar, se nos complicó porque estaban cerrados. Pero después encontramos más espacios, ellos fueron a buscar el partido porque debían ganar y nosotros sabíamos que no debíamos perder. Jugamos con esa mentalidad, nos encontramos con los goles, generamos situaciones de gol y tuvimos la pelota".

Sobre su posición, donde encontró espacios, comentó que "es algo que trabajamos mucho con Gustavo, los espacios que nos dejan los rivales. Buscamos aprovechar eso con los volantes que están por fuera o el Gato que pivotea. Esta solidez y contundencia nos permitirá llegar bien al final, ojalá salgamos campeones".

Finalmente comentó lo feliz que se puso al anotar su tanto. "Me puse el mameluco de asistidor este torneo, son facetas, el año pasado me tocó más de goleador. Pero me gusta habilitar y que hagan goles mis compañeros", finalizó el Colo.