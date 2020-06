La última confesión del Guatón Vergara: "Yo era como el guionista de Eduardo Bonvallet, él me imitaba"

En veinte años de protagonismo en la dirigencia de Colo Colo, Jorge Vergara se ha tenido que hacer cargo de decenas de mitos. Algunos fueron verdad, otros no tanto, pero hay un secreto que el popular Guatón se guardó hasta nuestros días.

Se trata de su responsabilidad en el salto a la fama de Eduardo Guillermo Bonvallet como comentarista a mediados de la década de los 90. Vergara no duda. "Yo era como el guionista de Bonvallet", asegura hoy.

"No voy a decir que lo inventé, sólo que Peter Dragicevic (ex presidente de Colo Colo), que era muy amigo de Bonvallet, me pidió que lo guiara para los comentarios. Yo también me hice muy amigo de Eduardo", reconoce el polémico ex dirigente.

Eduardo Bonvallet murió de manera trágica el 18 de septiembre de 2015

"Yo tenía una manera de hablar muy característica, que es la manera de hablar que tienen los militares. Y él me imitaba. Esa característica él la asimiló muy bien y fui uno de los que le dijo que contara anécdotas, que no se pusiera a hablar de fútbol", recuerda.

Vergara también critica: "A Bonvallet se le pasó la mano porque empezó a contar secretos de camarín, cosas que son internas. En eso se equivocó y se extralimitó, empezó a insultar. Hubo gente que lo maleó, gente que le pagó pasajes a Italia para que hablara bien de ellos".

Los sobrenombres

Uno de los sellos del discurso de Bonvallet eran los apodos con los que se refería a los protagonistas del fútbol chileno. Mamello (Ricardo Abumohor), Los Patricios (Pellegrini y Salah) y el Rabino (Mauricio Israel) eran de los más populares.

Pero Vergara asegura que "los sobrenombres que él puso eran una producción del programa Estadio en Portales, en Radio Portales. Los nombres los poníamos entre todos, era un equipo completo".

"Yo era uno de los dueños de ese programa e íbamos bautizando a la gente para que no supieran de quién hablábamos, una costumbre muy militar. Siempre he sido bueno para el hueveo", completa el orondo ex dirigente.