La férrea defensa de Colo Colo a Matías Fernández: "Es uno de los que mejor le ha venido este receso"

La situación de Matías Fernández en Colo Colo parece quedar más clara. Luego de una serie de rumores sobre su estado de salud, donde algunos hasta hablaron de un posible retiro, Gualberto Jara salió a poner el pecho a las balas y defendió con todo al 14.

"Ha corrido mucha información, hasta escuché por ahí que se iba a retirar. No se puede entender cómo dan una información de esa naturaleza", comenzó quejándose el técnico del cacique en diálogo con ESPN.

"A Matías es uno de los que mejor le ha venido este receso. Sin presiones, sin entrenamientos, sin partidos lo ha llevado bastante bien. Confío mucho, es un grandísimo profesional, tiene muchas ganas de jugar. En esta primera fase de entrenamientos él cerró esta etapa de recuperación", complementó.

Los problemas físicos ponían en jaque la carrera de Matías Fernández, pero Gualberto Jara aclaró toda su situación. Foto: Agencia Uno

Fernández no fue inscrito para la semana inicial de entrenamientos, pero tiene todo listo para volver. Eso sí, para que no queden dudas, Jara recalcó que "no ha entrado en la lista por el tema de cupos, hay un límite, no podemos convocarlos a todos. Pero se va a integrar en la segunda fase, irá desarrollando su trabajo de campo de forma progresiva".

El técnico de Colo Colo insistió en que Matías no ha bajado los brazos y mucho menos pensado en el retiro. "Confío mucho en disponer de él en el corto plazo. Tiene muchas ganas, está muy confiado, para nosotros es un jugador muy importante por su calidad técnica, por su personalidad, por lo que transmite".

Finalmente, Jara dijo que su nivel le permite ser opción en varias zonas de la cancha. "Lo puedo utilizar como mixto o enganche. Su manejo, la experiencia que tiene para correr el campo, su visión de juego perfectamente lo puede hacer desenvolverse bien al lado de un volante de contención. De enganche clásico quizás hoy por hoy es más difícil, porque es más tiempo de espalda al arco y eso lo puede complicar. Pero puede ser perfectamente".