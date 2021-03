La dura autocrítica de Felipe Campos: "No nos pueden hacer goles tan rápido y después no tener ese cambio de chip de poder dar vuelta el partido

Pese a que pasaron tres días, en Colo Colo sigue doliendo la derrota ante Universidad Católica y que terminó coronando otra vez a los Cruzados como campeones de la Supercopa del fútbol chileno.

Este miércoles en conferencia de prensa, Felipe Campos no buscó excusas y fue muy autocrítico para abordar la derrota ante la UC.

"Pasa por un tema de nosotros. Si bien tuvimos el partido controlado o eso parecía, no nos pueden hacer goles tan rápido y después no tener ese cambio de chip de poder dar vuelta el partido. Para mí fue por nosotros, desgraciadamente se perdió un título, pero se aprende de esto para no cometer los mismos errores el fin de semana", aseguró.

El lateral derecho también fue consultado por las declaraciones de su entrenador Gustavo Quinteros que pidió un defensa central a los cuatro vientos.

"Traer o no un defensa es algo que debe responder el técnico, pero estamos tranquilos, sabemos que el que llega va a sumar. Al que le toque estar lo vamos a recibir de la mejor manera como al Leo Gil, que está super contento con el grupo", aseguró Campos.

Para el final, se refirió a las bajas que tiene Colo Colo para su debut ante Unión La Calera en el inicio del Torneo Nacional.

"El año pasado tuvimos problemas por lesión. Quiero creer que fue porque no hicimos una buena pretemporada, pero hubo jugadores que suplieron eso como Jeyson Rojas. Por eso creo que hay cómo reemplazar a los lesionados. Lo vemos con tranquilidad, obvio esperamos que se lesionen pocos compañeros, pero estamos mentalizados en hacerlo de buena manera", cerró.

