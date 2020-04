Juvenal Olmos arma su once ideal de Colo Colo en el siglo XXI con varias sorpresas: deja afuera a Bravo, Vidal y Alexis

Ante la paralización indefinida del Campeonato Nacional, los panelistas del programa Todos Somos Técnicos de CDF se han caracterizado los últimos días en armar sus once ideales y, en esta ocasión, fue el turno de Juvenal Olmos.

El ex futbolista y entrenador armó su once ideal de Colo Colo del siglo XXI, en el que no incluyó a futbolistas de talla mundial como: Claudio Bravo (Manchester City), Arturo Vidal (FC Barcelona) y Alexis Sánchez (Inter de Milán).

En ese sentido, el ahora comentarista deportivo mencionó que su esquema de juego es un: 1-4-4-2 y que sus elegidos son: el paraguayo Justo Villar en el arco, la línea defensiva inicia con Gonzalo Fierro, Julio Barroso, Miguel Riffo y Jean Beausejour.

Meléndez defendiendo los colores Albos. (FOTO: Archivo)

La línea de volantes está conformada por un solo contención, Rodrigo Meléndez, para luego tener tres volantes más adelantados: Jaime Valdés, Matías Fernández y Jorge Valdivia. Finalmente, la delantera está conformada por: Humberto Suazo y Esteban Paredes.

¿Qué te pareció este once de Colo Colo? Con esos nombres el Cacique hubiese sumado un nuevo título nacional o hubiese tenido oportunidades de pelear la Copa Libertadores, por nombres quizás sí, pero eso nunca lo sabremos.