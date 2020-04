José Luis Villanueva: "Estuve en Colo Colo, pero me retiré porque con suerte comía antes de entrenar"

José Luis Villanueva contó una inédita etapa de su infancia como futbolista. El ex Universidad Católica confesó que estuvo en Colo Colo durante su niñez y contó detalles de su salida del Cacique.

"Estuve en Colo Colo entre los nueve y 13 años. Pero me retiré, porque entré a estudiar al Instituto Nacional y se me hizo imposible llevar el ritmo. Viajaba todos los días de Buin al colegio, estudiaba y luego me iba al Monumental, y con suerte me comía unas papas fritas antes de entrenar", comenzó contando Villanueva.

Villanueva terminó su carrera jugando por Magallanes en 2015

"Terminaba como a las ocho de la noche y debía esperar micro rumbo a Buin. A veces los choferes no querían llevar escolares y tenía que esperar hasta dos horas para subirme en otra haciendo filas inmensas. Llegaba a las 10 u 11 a la casa. Me estresé y mi mamá me dijo que no podía seguir así. Me fui de Colo Colo y del Instituto", agregó en conversación con Las Últimas Noticias.

El Beckham chileno explicó que no supo nada más del fútbol hasta los 16 años: "Entre los 13 y 16 años, me desentendí del fútbol. Sólo jugaba en Buin, en las ligas. Pero un día vi un partido de las sub 17 de Colo Colo y la UC en La Serena, y vi jugar jugar a varios que habían sido compañeros míos en Colo Colo, como Eduardo Lobos, Braulio Leal y Mario Cáceres. Ahí me dieron ganas de jugar profesionalmente".

Por último, Joselo contó cómo volvió a unirse a un equipo de fútbol: "De pura casualidad. Un día jugando en Buin, a un señor que le decían El Cartagena, me vio y le gustó como jugué y me dijo que tenía contactos en Palestino. Que nos juntáramos el otro día temprano en La Cisterna. Llegué y pregunté si alguien había visto al Cartagena. Nadie lo conocía, y nunca llegó. Me quedé igual, y como tenía personalidad me acerqué al entrenador de la juvenil, Jaime Escobar y le dije que quería probarme. Me dijo que no era día de pruebas, pero cuando me iba me llamó de nuevo y me mandó a equiparme. Quedé en la sub 17".