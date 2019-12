Jorge Valdivia reconoce que le gustaría volver a Palmeiras y alaba a Sampaoli

Luego de que se definieran las prioridades de Mario Salas para Colo Colo, Jorge Valdivia quedó pendiente de una negociación con la directiva de Blanco y Negro para confirmar su continuidad en el cuadro albo.

Sin embargo, el Mago no pierde la ilusión de volver al extranjero y específicamente a Palmeiras, cuadro donde estuvo en dos periodos y fue bicampeón de la Copa de Brasil. En especial si se concreta la opción de Jorge Sampaoli como nuevo entrenador.

"Uno siempre quiere trabajar con los mejores, con un entrenador que dé experiencia, confianza y que uno entienda el mensaje (...), pero no depende de mí ni de mi voluntad. No solamente yo, sino que todo el mundo quisiera trabajar de nuevo en Palmeiras", sentenció en conversación con Globo Esporte.

De todas formas, aclaró que no se está candidateando. "Tengo que respetar a los jugadores que Palmeiras tiene en este momento y no me gustaría que esta entrevista diera a entender que yo me estoy ofreciendo", explicó.

Sampaoli está clasificando a Copa Libertadores con Santos, pero la opción de que se vaya al Palmeiras invade la prensa brasileña y Valdivia aprovechó de lanzarle elogios al casildense, con el que fue al Mundial en 2014 y ganó la Copa América en 2015.

"Siempre dije que era uno de los mejores con los que trabajé. En la lista están (Vanderlei) Luxemburgo, (Marcelo) Bielsa y Pablo Guede, a quien conocí en Colo Colo. Sampaoli trabaja mucho, es detallista, profesional", completó el Mago.