En el programa Vive Redgol, que se emite todos los lunes a las 23 horas a través del canal Vive de VTR, el panelista y entrenador John Armijo se refirió a lo que será el duelo de Colo Colo ante River Plate por Copa Libertadores, que se disputará el miércoles en el estadio Monumental.

Si bien el Millonario viene con un pobre rendimiento en el plano local, donde se le critica mucho su débil forma de defender, Armijo piensa que eso es algo que no cuenta a la hora de medirse en un torneo internacional.

"Hay dos hay dos contextos, uno en la liga local y otro es el funcionamiento en la Copa Libertadores. Hay un manejo distinto, hay una motivación distinta de los jugadores cuando juegan Libertadores. No solamente por River sino en todas partes del mundo", comentó el actual DT de Barnechea.



Agregó que "lo que haga River, independiente si tiene o no a cuatro o cinco jugadores súper importantes, es fuerte. Sigue teniendo De la Cruz con remate de media distancia, sigue teniendo a Álvarez, sigue teniendo a Paulo Díaz y tiene mucho más jugadores en cantidad y calidad de lo que puede tener Colo Colo, por el presupuesto u otras condicionantes. Y por el roce futbolístico de la competencia que le toca enfrentar a esos jugadores, le da ventaja".



Por eso llama a ser cautos. "Ojo, no daría a un River que va a venir a replegarse ni mucho menos. Hemos visto al Muñeco Gallardo que en su juego tiene una versatilidad tremenda tácticamente, sabe jugar con línea de tres, con cuatro, sabe presionar arriba, sabe jugar largo o si tiene que hacer un ataque directo. Es parecido este River, guardando las proporciones, a lo que era el Barcelona de Guardiola".



"No podemos encasillar a River de que va a jugar de tal forma, porque te cambia de un momento a otro. Contra Fortaleza jugó con cuatro en el fondo, un volante de contención, tres adelante él y dos delanteros. Después cambia y juega 4-3-3, después cambie juega 3-5-2", analizó.



Armijo cierra diciendo que "sin embargo el funcionamiento y el comportamiento dentro de la cancha son los mismos. Presión alta, juegan construido, llegan al gol pues tienen un montón de variantes ofensivas para poder finalizar el juego. Insisto con De la Cruz que le pega de todos lados y la mene donde él quiere, es un rival complejo".