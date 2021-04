El esfuerzo de Jeyson Rojas para brillar en Colo Colo: largos viajes desde San Javier a Santiago y pocas horas de clases

La temporada pasada, Colo Colo estuvo al borde del descenso sufriendo con las lesiones. El cacique tuvo un año complejo con su plantel, lo que derivó en que Gustavo Quinteros buscara opciones en los juveniles, desde donde se elevó un nombre importante: Jeyson Rojas.

El defensor se transformó en una de las figuras del equipo y fue parte responsable de que el club no cayera en la Primera B. Un camino que ha formado en base a esfuerzo y sacrificio, no solo ahora, sino desde hace ya varios años atrás.

En el tercer capítulo de Sangre Cacique, entrevistas del sitio oficial de Colo Colo, el ahora lateral dio detalles de cómo fue escalando hasta llegar al primer equipo. "Estaba jugando por la selección de San Javier y un veedor del club se contacta con mi mamá. Le dijo que quería llevarme a Santiago".

Rojas fue uno de los grandes nombres desde la cantera de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"En el primer momento fui un día, a un grupo más de chicos. Tuvimos que entrenar con una serie más grande y ahí nos seleccionaron. Hicimos un partido y fui el único que quedó de ese grupo, tuve que venir entre semana a entrenar con la categoría", agregó.

Rojas explicó cómo lo hizo para poder ir ganando terreno en el club. "Lo más duro fue cuando viajaba tres veces a la semana, iba dos veces al colegio y tenía que estar viajando en la mañana dos horas para no quedar ausente. Ahí mi mamá me retiraba y viajaba a Santiago. Llegaba cerca de las 14:00 y me iba a entrenar a las 16:30. Después me iba al terminal y llegaba a mi casa como a las 00:00. Mi mamá me esperaba y al otro día a clases".

Los viajes agotaron al jugador, quien se instaló en la capital para buscar el gran salto. "Me tocó vivir en una pensión cerca del estadio, con más chicos del club. Estuve tres años y después Lucho Mena me ayudó para entrar a la Casa Alba. Yo soy apegado a mi familia, pero siempre estuvieron ahí apoyándome. Hubo veces que no quería más, era difícil, pero con una llamada me daban energías para seguir día a día".

Por otro lado, Rojas valoró su veloz ascenso en Colo Colo. "Fue todo muy rápido, desde un principio que empecé. Subí al plantel y en un tiempo corto empecé a jugar. Había que estar preparado". Y no solo eso, sino también los llamados a la Roja. "Me tocó jugar unos cuantos partidos y me llamaron a la selección adulta. Estaba sorprendido".

Finalmente aseguró que "mi desafío personal es seguir tomando fuerza, confianza, seguir jugando, tener un puesto y la selección (...) Me gustaría, como a cualquiera, dejar un nombre en el club".