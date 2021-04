Jaime Carreño cuenta la verdad del descenso de Universidad de Concepción: "Me llegaban mensajes que me trataban de vendido"

Jaime Carreño quedó con una espina en el corazón. El descenso con Universidad de Concepción en una legendaria definición ante Colo Colo el 17 febrero dejó una mancha en su carrera. Pero el dolor no es solamente deportivo, como confiesa el mediocampista de La Serena en conversación con La Redgoleta de RedGol.

"Nunca me he dedicado a hablar del tema. Se hablaron muchas cosas que no son ciertas, salieron unas cuentas falsas en Twitter y se habló mucho más afuera de lo que pasaba adentro. A mí me llegaban mensajes que me trataban de vendido, a muchos compañeros les llegaron amenazas y al final era un partido de fútbol", lamenta el oriundo de Recoleta.

La autocrítica de Carreño tiene un límite. "Contra Colo Colo fue el peor partido que hicimos. No funcionamos como equipo y no encontramos nuestro fútbol. Pero de ahí a hablar todo lo que se habló... es doloroso. Nunca quise dar una entrevista porque era como darle en el gusto a la gente que le gusta hacer el mal", confiesa el ex seleccionado Sub 20.

En ese sentido, el jugador de La Serena reconoce que "el descenso es una mancha para cualquiera. Se mira el currículum: tengo campeonatos con La Católica, citaciones a selecciones menores y tener un descenso es un dolor tremendo, pero también un aprendizaje muy grande", admite.

Acoso telefónico y virtual contra Jaime Carreño



Jaime Carreño sufrió acoso y "de todos lados", dice. "Le llegaban mensajes a mi señora, a mis cuñados, a mi familia... que oye, no lo queremos ver más acá... Pero lo que digan ellos ahora me da risa. No da para responder ni darle vueltas. Lo único que pido siempre es volver a entrar a un campo de juego y hacerlo mejor cada vez", grafica el volante.

Por eso el jugador decidió hacer oídos sordos. "Uno puede escuchar y tomar bien o mal cuando son críticas constructivas. Sin herir a la persona a la que uno se dirige. Pero llegar a insultar, que me digan que soy malo, en realidad me da lo mismo. Que te traten así duele, pero uno sabe lo que realmente pasa y lo que debe importar es la gente que uno quiere, nada más que eso", reacciona.

Pablo Solari anotó el gol de la permanencia de Colo Colo y el descenso para Universidad de Concepción. Foto: Agencua Uno

En lo futbolístico, lamenta no alcanzar el objetivo de la permanencia. "Cuando llego a la U de Conce sabía que era una situación complicada, pero quería sumar minutos y creo que lo cumplí. La meta grupal que era salvarnos del descenso no lo pudimos lograr", explica.

"Nos encontramos con un partido muy difícil, donde no nos salió nada, no nos resultó nada y esto es fútbol. Nos enfrentamos ante once jugadores que tenían las mismas ganas que nosotros y si ves el partido fue una llegada y después un partido trabado: pelotazos por allá, por acá, fouls, tiros libres", recuerda Carreño.

Colo Colo garantizó la permanencia gracias al triunfo por 1-0 sobre Universidad de Concepción en el estadio Fiscal de Talca, el 17 de febrero de 2021. Foto: agencia Uno

Finalmente, describe ese momento como "algo muy doloroso, que no le deseo a ningún jugador. Hasta el día de hoy me acuerdo y me da pena, me da rabia. Quizás hubiese sido otra la historia pero esto sigue, hay que reinventarse, La Serena me abrió las puertas, vengo con una ilusión muy grande, conozco al cuerpo técnico, tengo grandes compañeros y queremos hacer cosas importantes acá en el club", complementa.

"El descenso es una mancha imborrable que estará siempre en mi vida y mi currículum, pero ojalá irlo superando en La Serena. Lograr cosas importantes, se está logrando un buen fútbol y esperamos meternos a una copa internacional que es el objetivo del equipo", concluye.