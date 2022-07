Gustavo Quinteros ve en Marco Rojas el reemplazo perfecto del Pibe: "Tiene algo que me gusta que tenía Pablo Solari..."

Colo Colo ya pasó la página de Pablo Solari luego de su debut en River Plate de este jueves con el equipo millonario pero para Gustavo Quinteros ya no hay tiempo para lamentarse y ahora trabaja en encontrar soluciones luego de una de las bajas más sensibles que ha sufrido en esta temporada.

El técnico del cuadro albo tiene mucha fe en Marco Rojas, último fichaje en el mercado del equipo y así lo manifestó en conferencia de prensa. "Está haciendo un trabajo progresivo, empezó a entrenar fuerte y tuvo una carga muscular que lo obligó a parar un día, por eso lo vamos a dejar para la próxima semana para que se sienta más seguro y fuerte. El tiempo dirá cuando pueda estar y de acuerdo a los partidos le empezaremos a dar minutos para que tenga confianza. Se ha adaptado al grupo, es un jugador muy bueno que demuestra sus condiciones en los entrenamientos", señaló.

El estratega ha quedado con muy buenas sensaciones tras los primeros entrenamientos del neozelandés. "Está demostrando lo que hemos visto en los vídeos, es muy rápido y hábil y tiene algo que me gusta que tenía Pablo Solari, que es el jugar los duelos, el uno contra uno y también es un chico que se puede asociar muy bien. Cuando va por dentro se asocia bien, lo llevaremos de a poco y cuando empiece a jugar espero que pueda aprovechar de demostrar su condición", apuntó.

Sin embargo, Quinteros quiere llevar con calma su situación para que vea sus primeros minutos. "Pero creo que hay que esperar un poco, hay que empezar a darle la oportunidad cuando se sienta mejor y más confiado físicamente".

También se refirió al debut de Solari en River Plate de la noche de este jueves. "Mucho orgullo porque la llegada al club fue algo maravilloso, un chico que pasó de jugar en reservas a estar en un alto nivel con Colo Colo. Lo vimos entrar muy bien, hizo dos o tres jugadas increíbles, él no tiene techo todavía, yo creo que va a andar muy bien, va a seguir ascendiendo en su carrera porque no tiene temor, si le sale mal una jugada no baja los brazos, siempre entrena bien. Tiene condiciones y merece llegar a lo más alto".