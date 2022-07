El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, se presentó ante la Corte de Apelaciones de Talca presentando un recurso de protección buscando que el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo no se juegue en su ciudad, apelando a los hechos de violencia y delincuencias que se pueden producir.

Alcalde de Talca presenta recurso de protección para que el Superclásico no se dispute en su ciudad

En esta jornada el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, dio un nuevo paso para impedir el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo en su ciudad, luego de interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones.

"Hemos puesto ante la Corte de Apelaciones de Talca un recurso de protección porque sentimos que en la reunión de ayer se estaban buscando medidas para, en definitiva, realizar el partido y nunca se evaluó la alternativa real de que esto se suspendiera o se trasladara donde debe realizarse, que es en la región Metropolitana. Nosotros creemos que se va ver vulnerada la seguridad y la integridad de nuestros vecinos, porque en la reunión se sostuvo, por parte de Carabineros y por todos, que no se podía garantizar el resguardo a la seguridad tanto pública como privada y también a nuestros vecinos", comentó Díaz.

En ese sentido, luego de que el jueves se realizó una reunión de coordinación, donde se determinó tener una respuesta definitiva para este lunes, el edil comunal asegura que la ciudad no está preparada para afrontar un evento de esta envergadura.

"Creemos que se hace necesario colocar este recurso de protección y esperamos que tenga acogida y que, en definitiva, el partido no se realice en nuestra ciudad porque estamos convencidos que esto, más allá del espectáculo deportivo, hay un riesgo pero altísimo de que ocurran desmanes, no solo el día del partido sino que también el día sábado. Es un despropósito, va en una línea que no corresponde, hemos sido víctimas de muchos casos de violencia y de delincuencia, por lo que creemos que las policías deben estar abocadas a esta situaciones", precisa.

Por lo mismo, apunta a las autoridades que están aprobando esta situación a poder revertir el Superclásico, por los aspectos negativos que, según sus palabras, puede llevar a Talca.

"A los vecinos les decimos que estamos agotando todas las instancias, pero hago un llamado a la autoridad, sobre todo a las nacionales. Las provincias no somos ciudadanos de segunda categoría, esto no es un espectáculo deportivo por sí solo y tiene otros alcances, los que lamentablemente son externalidades negativas y no es que uno se oponga a este tipo de espectáculo, pero son hechos reales. La historia que existe tras estos partidos es solo violencia al interior y al exterior", finaliza.