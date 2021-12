El sueño de muchos colocolinos es ver a Esteban Paredes retirarse con la camiseta de los albos. Es el último ídolo, quien a sus 41 años demostró su calidad goleadora cuando el físico le permitió jugar durante esta temporada en Coquimbo Unido. Y el deseo del ariete es poder volver al Monumental.

Situación que el entrenador de los albos, Gustavo Quinteros, vislumbra con bastante dificultad. Esto, por la edad del jugador, lo que complica su rendimiento en encuentros friccionados.

"Si Esteban quiere volver al club, por supuesto que tenemos que hablar con los dirigentes. Es un ídolo del club. Pero no sé si está para 90 minutos. Futbolísticamente y físicamente no sé si pueda ser un aporte ahora", contó en Radio ADN el DT de Colo Colo.

De todas formas indicó que "a mí no me cabe ninguna duda de que pueda venir al club, no sé si para jugar 90 min, pero las puertas abiertas las tiene si quiere seguir aportando para el club, para los jóvenes. No soy nadie para cerrarle las puertas a Esteban Paredes".

Finalmente contó que "hay que ser realista, él no tiene la edad en la cual puede desplegar su mejor fútbol. En ese sentido se puede complicar. Esteban le dio mucho al club y hay que reconocerlo. Por eso, para mí las puertas siempre están abiertas para Paredes".

En tanto, la Garra Blanca emitió un comunicado sobre la vuelta de Paredes. "Un ídolo debe ser despedido como un ídolo, en el club de sus amores. Como Garra Blanca no solo deseamos, sino que exigimos el regreso de Esteban Paredes, colocolino de corazón que lleva la camiseta tal cual como la llevamos nosotras y nosotros. Paredes ha sido el último gran referente de la institución y no podemos faltarle el respeto dejando que se retire en cualquier otro club, cuando él mismo ha expresado fuerte y claro que desea volver al popular", señalan. Habrá que ver si la dirigencia busca la fórmula y hace un gesto con el goleador.