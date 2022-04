Colo Colo ha tenido una previa muy lejos de la cancha antes del choque con River Plate en Copa Libertadores. Este lunes un verdadero terremoto sacudió a los fanáticos luego de la salida obligada de Edmundo Valladares y Edison Marchant de la presidencia de Blanco y Negro.

El ahora ex mandatario del Cacique sorprendió en la última junta de accionistas al anunciar su adiós al cargo. Esto, debido a la jugada de última hora de Aníbal Mosa y que los dejó sin respaldo para continuar con el proyecto.

La nueva mesa directiva tendrá a Javiera García Lizama y Alejandro Zúñiga como los representantes del Club Social y Deportivo. No obstante, el sabor no es para nada bueno para los hinchas tras la reunión de este martes.

Durante horas de esta tarde se confirmó que Alfredo Stöhwing y Ángel Maulen tomarán el lugar de Edmundo Valladares y Edison Marchant en la presidencia de Blanco y Negro. Esto no ha dejado indiferente a nadie. Ni a Gustavo Quinteros.

Gustavo Quinteros avisa que hablará en los próximos días sobre lo ocurrido con Blanco y Negro

Este martes y antes de que se llevara a cabo la reunión de directorio, Gustavo Quinteros conversó con los medios de comunicación. El técnico abordó la previa del choque con River Plate por Copa Libertadores, pero fue consultado por lo ocurrido en Blanco y Negro.

Ante esto, el estratega albo no se escondió y avisó que posterior al duelo con los Millonarios hablará de la salida de Edmundo Valladares y Edison Marchant. "Estamos enfocados en el partido de Copa Libertadores. En los próximos días me referiré a eso".

Gustavo Quinteros también enfatizó en que, más allá de nombres, siempre ha tenido el apoyo del club. "Lo que puedo decir ahora es que siempre hemos trabajado muy cómodo con Valladares y cuando llegué también, pese a la situación distinta con Aníbal Mosa"

"En aquel momento estaba Marcelo Espina, hoy está Morón y con todos he tenido una buena relación. Hoy nosotros estamos enfocados en el partido, no tenemos que salir de eso y con el correr de los días estaremos opinando sobre ese tema. No vamos a permitir que nada nos desconcertare del objetivo principal, que es el partido", sentenció.

Colo Colo se enfoca en lograr los tres puntos contra River Plate y así seguir con su buena racha en Copa Libertadores. Por fuera, Blanco y Negro logró sacar al Club Social y Deportivo, para que ahora asuma el bloque de Leonidas Vial.