Gustavo Quinteros reconoce contacto de Colo Colo: “Me preguntaron hasta cuándo tenía contrato”

Mientras Colo Colo sigue con su teleserie de la rebaja de los sueldos y la Ley de Protección al Empleo, Gualberto Jara aparece como lo único claro en Pedrero con estadía como interino hasta fin de año.

Eso sí, en algún momento el Cacique retomará la búsqueda “congelada”, por ahora, de su nuevo entrenador y desde México siguen llegando las luces sobre un nombre que se repite: Gustavo Quinteros.

El ex entrenador de la UC confirmó que lo contactaron de Pedrero, pero que por ahora prefiere la cautela porque tiene compromisos que cumplir.

"EN ALGÚN MOMENTO HUBO UNA SITUACIÓN CON COLO COLO"#ESPNRadioChile Gustavo Quinteros, ex entrenador de la UC, reconoció acercamientos con el "Cacique", pero no prosperó por su contrato con Tijuana. pic.twitter.com/E90aCPtCko — ESPN Chile (@ESPNChile) June 2, 2020

“Tengo un contrato hasta diciembre que tengo que cumplir. Ahora, como ha sucedido en casi todos los países, estamos negociando un período de rebaja durante la pandemia, me parece que es justo en este momento tan difícil, porque además cuando se vuelva se hará sin público. Estamos en ese proceso”, manifestó el adiestrador a ESPN Radio Chile.

“Hubo una situación, me preguntaron hasta cuándo tenía contrato, pero no me gusta hablar de eso. Tengo que cumplirlo, estamos en una final de Copa MX”, profundizó.

En sólo un año en Chile, Quinteros se coronó campeón del Campeonato Nacional con Universidad Católica. También ganó la Supercopa.

Además, se sintió halagado por este hecho. “Siempre a un entrenador, a un profesional, nos hace sentir orgullosos que haya un interés de un equipo importante como Colo Colo o cualquier otro equipo grande de un país”, comentó.

Finalmente, Quinteros manifestó que “que haya un interés o que tengan en carpeta mi nombre para en algún momento poder dirigir me pone orgulloso, eso motiva para ser cada vez mejor”.