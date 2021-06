Gustavo Quinteros queda maravillado con el nivel de Alexander Oroz ante Universidad Católica: "Es peligroso y está creciendo"

Durante la última temporada, Colo Colo dejó a un lado los grandes nombres y apostó por darle rodaje a sus juveniles. El cacique tuvo que buscar en la cantera opciones para salvar el descenso y ahora está disfrutando del talento de sus jugadores en los torneos nacionales.

Pero además de los que están en el estadio Monumental, en la última fecha de Copa Chile hubo un nombre que destacó por encima del resto: Alexander Oroz. El joven delantero brilló en el choque de Deportes Iquique ante Universidad Católica, anotando dos goles en el tiempo reglamentario y otro en la tanda de penales.

Este martes Gustavo Quinteros habló con los medios de comunicación y se refirió al rendimiento que mostró el canterano, llenándolo de elogios. "Vi el partido y anduvo muy bien. Gana bien los duelos mano a mano y gana en la espalda. Si bien no tiene tantos goles, es un jugador peligroso y está creciendo".

Oroz fue la gran figura de Deportes Iquique ante Universidad Católica. Foto: D. Iquique

Para el técnico del cacique, lo hecho por Oroz refleja el motivo por el que se buscó su rodaje fuera del club. "Por eso los jugadores se van a préstamo, para ganar continuidad y volver para seguir creciendo".

Pero eso no fue lo único, ya que Quinteros afirmó que espera que siga sumando minutos para que tome ritmo de competencia. "Me gusta verlo jugar, a veces tenemos jugadores jóvenes que no les puedes darle mucho rodaje".

Finalmente dejó entrever que lo están mirando atentamente en caso de necesitarlo de vuelta en el Monumental. "Hacemos un seguimiento y preguntamos para hacer un análisis exhaustivo cuando llegue la hora de volver a Colo Colo".