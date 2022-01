Gustavo Quinteros confirma que quiere el regreso de Martín Rodríguez a Colo Colo pero avisa: "No sé si pueda llegar"

Colo Colo logró algo que hace años no conseguía y completó a su plantel 2022 antes del inicio de la pretemporada. El Cacique tuvo una intensa preparación en Argentina, la que tuvo sus frutos el domingo recién pasado cuando se impusieron por 2-0 ante Universidad Católica en la final de la Supercopa de Chile.

Pero en la previa del encuentro desde el club se confirmó la venta de Iván Morales al Cruz Azul. La situación de inmediato abrió la interrogante de si se buscaría o no un reemplazante, algo que este martes Gustavo Quinteros aclaró de lleno.

En conversación con Deportes en Agricultura, el técnico de Colo Colo hablaba del recambio con las inferiores del club y dejó claro que espera un nombre más. "A lo mejor para Copa Libertadores nos faltaría uno más de experiencia y jerarquía internacional para que podamos llegar un poco más lejos. No solo participar, sino que jugar bien para avanzar".

Quinteros enfatizó en ese punto, señalando que tiene una reunión con parte de Blanco y Negro para ver la posibilidad de un nuevo refuerzo. "Hay una charla pendiente con los directores, esperamos a ver qué podemos hacer".

"Después de a llegada de (Juan Martín) Lucero, (Esteban) Pavez y (Cristian) Zavala, estamos tratando de liberar. Que algunos jugadores como (Iván) Morales, (Javier) Parraguez o (Leonardo) Valencia podamos liberarlos y así incorporar uno más para reemplazarlos. Lo hablamos con Morón y tratamos que ese dinero que pueda quedar, invertir en un jugador que nos dé más elaboración cuando nos falte (Gabriel) Costa", agregó.

Quinteros quiere a Martín Rodríguez, pero...

Desde que partió a solo meses de haber vuelto a Colo Colo, Gustavo Quinteros ha extrañado a Martín Rodríguez. El extremo fue una de las figuras en el inicio del torneo, pero al primer llamado desde Europa tomó sus maletas y se fue. Consultado por si es el Tin el nombre que busca, el técnico no dudó. "Un extremo, posición parecida a la de él".

Aunque para el DT, más que solo el actual jugador del Altay Spor de Turquía, le interesa el rol. "No sé si pueda llegar o no, pero tal vez uno de esas características. Lo perdimos el año pasado y no lo pudimos reemplazar. Es difícil encontrar las mismas características. Los extremos que tenemos son más de uno contra uno, buscamos uno que pueda elaborar y asistir".

De hecho, Quinteros dejó en evidencia su preocupación al tener los cupos de extranjeros llenos. "No es fácil, tiene que ser nacional. Ya se fueron varios y puede quedar esa opción, tenemos que hablarla con el gerente y la dirigencia. Sería bueno cerrar el plantel para la temporada, donde tenemos 3 torneos".

El técnico no se detuvo y, más allá de los elogios a sus extremos, siente la urgencia de un creador. "Después que se fue Rodríguez, al pasar a Solari y Bolados, que son de juego directo, perdimos esa sociedad y elaboración. Estamos en busca de volver a tenerla y que podamos jugar toda la temporada a este nivel".

"Ese jugador que nos ayude en la elaboración, pero también tenemos chicos jóvenes que lo pueden hacer bien (...) Yo lo pienso porque es como que nosotros, después del año pasado, sufrimos cuando no jugaba Costa. Tuvimos que darle mucha responsabilidad a chicos jóvenes y para Copa libertadores nos pesa un poco", agregó.

Al cierre y pese a su llamado a buscar un nuevo refuerzo, Quinteros dijo estar conforme con el plantel actual. "Creo que el campeonato local lo vamos a pelear ahí con dos o tres más, pero uno siempre quiere perfeccionar e incorporar. Y más ahora con la salida de varios, podemos tener la posibilidad de hacer algo", sentenció.