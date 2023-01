Gustavo Quinteros desafía a Roberto Tobar tras denuncia: "No tengo temor"

La polémica entre Gustavo Quinteros y Roberto Tobar está lejos de acabar. Este viernes la guerra entre el técnico de Colo Colo y el jefe de los árbitros del fútbol chileno sumó un nuevo capítulo en la previa de la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023.

Tras la definición de la Supercopa de Chile con Magallanes, el entrenador del Cacique lanzó duras declaraciones contra el juez Fernando Véjar, acusando que siempre busca perjudicar a los albos cuando los dirige. "Que el torneo no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste", lanzó.

"Contra mío no debe tener nada, porque nunca hablamos ni me lo crucé. Pero debe tener algo en contra de Colo Colo. Después de ese partido con Palestino lo congelaron y lo vuelven a poner ahora en una final", agregó el estratega.

Estos dichos derivaron en una tremenda defensa de Roberto Tobar a Fernando Véjar. "Nos dejó muy satisfechos como Comisión de árbitros, ya que estuvo a la altura de una final muy competitiva y no incidió bajo ningún punto de vista en el resultado del encuentro", destacó el nuevo jefe de los jueces.

Aunque más tarde dispararía directo al técnico de Colo Colo. "Las declaraciones del señor Quinteros son muy desafortunadas, ya que en nada aportan al desarrollo del fútbol y mucho menos en la actividad en todas sus facetas".

Esto fue acompañado de una denuncia al Tribunal de Disciplina por parte de Roberto Tobar contra Gustavo Quinteros. En la ANFP acogieron el reclamo y citaron para el próximo martes al técnico, quien tendrá que defenderse en el escritorio tras sus dichos.

No obstante, la guerra entre ambos parece estar muy lejos de terminar.

Gustavo Quinteros no le teme a Roberto Tobar ni a su denuncia

Este viernes, en la previa del duelo con O'Higgins, Gustavo Quinteros habló en el estadio Monumental. Ahí el técnico de Colo Colo fue consultado por la denuncia de Roberto Tobar y sorprendió con sus declaraciones.

"No tengo temor y no tengo por qué tenerlo. Estoy a disposición, el martes estaré ahí", lanzó de entrada el técnico. "Eso está fuera de lo que hoy le interesa al publico y al hincha de Colo Colo. Hoy estoy preocupado por lo que sucede con el campo de juego, reemplazar a los que no están y el tiempo es corto. Hablaré solo de lo deportivo", agregó.

Pero pese a que no quiso dar más detalles al respecto, el técnico albo sí dejó clara su postura al respecto. "El martes voy a asistir a la citación sin ningún temor", recalcó.

Gustavo Quinteros tendrá que declarar frente al Tribunal de Disciplina y espera salir libre de castigo. Roberto Tobar buscará que sea suspendido, en una disputa que está lejos de acabar.