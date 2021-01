Gustavo Quinteros le baja el pulgar a Nicolás Blandi: "Tenemos todos los cupos extranjeros utilizados"

Nicolás Blandi llegó con gran cartel a Colo Colo, pero de momento no puede refrendarlo en cancha. El atacante argentino sólo tiene dos goles, un rendimiento que hoy lo convierte en el sexto extranjero para el cuerpo técnico tras Maximiliamo Falcón, Gabriel Costa, Pablo Mouche, Juan Manuel Insaurralde y Pablo Solari.

Gustavo Quinteros explica la situación del trasandino en la previa al duelo con Unión La Calera: "Tiene un currículum muy importante, ha hecho goles en todos los clubes que jugó. De eso no tenemos dudas. A veces los jugadores no pueden demostrar su mejor nivel. Nicolás tuvo muchas lesiones que lo han postergado. Hoy se está recuperando del tobillo, de un golpe que tuvo, una molestia, no está entrenando de forma normal", dice conferencia de prensa.

El estratega no duda de que el ex San Lorenzo está haciendo lo posible por revertir su situación: "Es una pena, es un gran profesional que está comprometido. No tengo dudas que él quisiera triunfar en Colo Colo".

Quinteros prefiere evitar el tema de una posible salida: "No puedo hablar, porque no estamos pendientes de lo que va a venir. Estamos todos enfocados en sacar a Colo Colo del lugar donde está, de seguir avanzando. Pensamos en el partido del domingo. Cuando termine todo esto se va a decidir por el plantel y cada jugador".

Nicolás Blandi no está considerado en Colo Colo

Pese a la lesión de Blandi, el DT igual no lo citaría: "Hoy estamos utilizando a (Pablo) Solari, tenemos todos los cupos extranjeros utilizados, lamentablemente no puede porque es un extranjero más. Si lo tuvieramos a disposición sería una cuestión técnica. Hoy por hoy no es una cuestión técnica, está entrenando, recuperándose de una lesión al tobillo. Tenemos otros extranjeros que están rindiendo, lo bueno es que cuando no está un jugador importante aparece otro joven".