Juan Cristóbal Guarello y el ingreso de Pablo Solari en Colo Colo: "Lo tiran a los leones, está muy verde"

Juan Cristóbal Guarello analizó el presente de Colo Colo tras la última presentación del Cacique. Los albos empataron 2-2 contra Huachipato y no pudieron superar a los acereros pese a que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros jugó gran parte del duelo con un jugador más.

“Colo Colo jugó 60 minutos con un jugador más, no es irrelevante. Eso te cambia toda la fisionomía del partido. Los minutos finales Huachipato se quedó sin piernas, sin peso ofensivo porque se fue el goleador. Tuvo que reacomodarse. Y Colo Colo con un hombre de más no fue capaz de aguantar el resultado”, dijo Guarello en Radio ADN.

Agregó que “hubo un momento en que a Parraguez le quedo solo… un jugador inseguro y con su pierna menos hábil se lo pierde. Y viene el ‘si le hubiese queda a Blandi’ y un montón de historias. Hay una sumatoria de rendimientos individuales bajos en Colo Colo. ¿Qué pasaba si jugaban once por lados? Es una derrota, no en la cancha, pero sí en lo anímico. Un partido que Colo Colo tenía que ganar, por último, cuidando el resultado”.

“En Colo Colo Maximiliano Falcón corre por toda la defensa. Lo hace todo. Matías Fernández hizo lo que pudo. Gabriel Costa con su rendimiento habitual. No entendí la entrada de Pablo Solari. Por qué no pone primero a Ignacio Jara. Un jugador al que calificaron como incorporación para las juveniles y aparece de un momento a otro para dar vuelta un resultado negativo. Lo tiran a los leones, está muy verde. Es extraño, pero no sé el motivo. A menos que la haya reventado en los entrenamientos”, agregó.

Complementa: “y el tema de (Pablo) Mouche que se hace amonestar, queda fuera del partido del sábado y habría sido muy útil. Prefirió mandarle un mensaje a los dirigentes en vez de jugar un partido importante”.

Consultado por el arribo de Gustavo Quinteros a la dirección técnica, Guarello aún no está convencido con el trabajo del entrenador argentino-boliviano.

“El Colo Colo de Gustavo Quinteros es un poquito más intenso, tiene alguna forma, porque el de Gualberto Jara no sabías a qué jugaba. Éste tiene una idea. Pero los rendimientos individuales no mejoran”, sentenció.