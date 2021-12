Guarello no está seguro de la llegada de Esteban Paredes: "No le quito méritos, pero Colo Colo necesita dar un salto de calidad"

Colo Colo sigue trabajando fuerte en materia de refuerzos para la próxima temporada, donde tendrán que pelear en tres frentes al mismo tiempo. El Cacique tendrá un calendario cargado, con el Campeonato Nacional, la Copa Chile y el regreso a la Copa Libertadores.

Varios nombres han sonado para el plantel de Gustavo Quinteros, con un viejo conocido entre ellos. Tras ser campeón y ascender con Coquimbo Unido, Esteban Paredes buscaría su regreso al estadio Monumental para retirarse en el club donde se transformó en leyenda.

Pero a sus 41 años, el ex Visogol no llegaría en su mejor forma, algo que preocupa y pone en duda sus opciones. Esto, porque más allá de colgar los botines, en el club necesitan gente para pelear en todos los frentes.

Juan Cristóbal Guarello abordó la situación de la leyenda del fútbol chileno en la última edición de Los Tenores de Radio ADN. "Sin decirlo directamente, (Gustavo Quinteros) fue claro. En unas ha sido más evidente, en otras más atenuado. Pero lo que necesita es una solución para el ataque y no simbólica. No le quito méritos a Paredes en Coquimbo, pero Colo Colo necesita dar un salto de calidad", señaló.

Para el periodista, en el Cacique saben que les falta un goleador, pero no ve como un aporte real la llegada del crack. "Necesita consistencia y se le notó mucho en las fechas finales. Entiendo que Paredes quiera jugar, pero para los objetivos que tiene Colo Colo, no es una solución. Puede estar de forma simbólica".

De hecho, Guarello comparó la situación con lo que pasó con Iván Zamorano. "Tenía cuatro años menos. Cuando volvió, en Copa Libertadores con mucho veterano marcaba diferencias. Contra River metió un cabezazo, tenía 37 años… Paredes de 37 años es otro jugador, evidentemente".

Apuesta por Luciano Arriagada en lugar de Christian Santos

Gustavo Quinteros insistió y finalmente pudo tener al centrodelantero que quería con la llegada de Christian Santos. Sin embargo, el venezolano-alemán no logró ser un aporte real y pasó sin pena ni gloria su primera parte en el Campeonato Nacional.

Para Juan Cristóbal Guarello, en Colo Colo deben optar por darle espacio a su cantera, donde hay uno que hace rato pide camiseta. "Entre dejar a Santos y potenciar a Luciano Arriagada no hay donde perderse".

No obstante, el periodista recalcó que "necesitan un centrodelantero de nivel que les garantice una producción goleadora consistente. No tiene por qué hacer 25 goles, pero que no haga ocho en seis fechas y después desaparezca porque no te sirve".

Colo Colo trabaja para potenciar a su equipo de cara a la próxima temporada, en donde quieren ser protagonistas. Las cosas no serán fáciles, pero Quinteros ya le avisó a la directiva de Blanco y Negro que quiere a su plantel completo antes de empezar la pretemporada. ¿Podrán lograrlo?