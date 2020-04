Guarello revienta a Guede tras los dichos de Orión: “Él instaló un grupo que se cree con derecho de hacer lo que quieran en Colo Colo”

Agustín Orión reapareció en el canal de YouTube de su hijo, Luca, y movió el piso en Colo Colo ante la pregunta de quiénes fueron el mejor y el peor DT de su carrera. Esto porque el argentino manifestó que Pablo Guede, junto con Alejandro Sabella, fueron los más destacados y Mario Salas el más malo.

Ante esto, Juan Cristóbal Guarello hizo toda la relación desde la época del DT trasandino en Pedrero hasta el fracaso de las negociaciones por la rebaja de sueldos que tiene en vilo al Cacique, manifestando que es un grupo que se instaló desde esa época.

“Aquí nada es tan casual. Llama la atención que el grupo que tiene complicado a Colo Colo y tiene la pelea sea el mismo que va a la conferencia de prensa de Orión menos Valdivia, que se fue y cada vez que puede critica al club, Valdés que, inteligentemente, tira piedrazos a Mario Salas y el mismo Orión que aprovecha de pegarle a Salas”, expresó el periodista en Los Tenores.

“A esta altura nadie puede discutir que la decisión de Salas era la correcta: Orión no atajó más. Si hubiera estado tan vigente, algo hubiera atajado, hay 400 equipos en Argentina. De ese grupo insurrecto salieron otros dos: Valdés no pierde oportunidad para atacar a Salas, Valdivia se queja con los dirigentes y los otros tres, Paredes, Zaldivia y Barroso, llevaron la negociación que no llegó a feliz término con la rebaja de sueldos”, profundizó.

Guede fue muy cercano al núcleo duro del liderazgo en Colo Colo.

Asimismo, reflexionó que “es el mismo grupo. Es demasiado evidente que se instaló un grupo que se creyó con derecho y potestad de hacer lo que quieran. Y es un grupo que instaló Guede hace cuatro años. Al final las cosas pierden la cáscara y se ve todo. Lloriquean por Guede, que los tratan mal y tienen intereses propios. Se desnuda la realidad, es muy obvio todo”.

Y aprovechó para repasar a Guede. “Tampoco era un ballet. Los clásicos los ganó porque agarró mal a la U y la UC de Mario Salas se estaba acabando. Ganó un solo título, el resto esas copas que se juegan como siete al año, la Recopa, la Recontracopa, la Supercopa. En los importantes ganó la Copa Chile, que también ganó Mario Salas, y un Transición. En la Libertadores no ganó un partido. ¿Dónde queda Borghi? ¿Dónde queda Mirko? Hay que hacerle una estatua de oro a Mirko entonces. ¿No que Guede lo llenaba de flores a Mario Salas en Chile? Ahí uno ve la hipocresía de todo esto. Cuando empezó a pedir a Baeza (en Arabia Saudita) justo cuando Colo Colo jugaba Libertadores. El show de Lanaro”, disparó.

Finalmente, comentó del ahora DT de Morelia que “llega, mete a Crespo, se pelea con Crespo, agarra las inferiores, las suelta, arma un núcleo duro con los cabrones y los argentinos y ese Atalaya es irremontable para los demás. Estaba muy protegido. Como técnico veía muy bien los partidos, siendo técnico de Palestino le dio una lección al Sierra de Colo Colo, pero tiene dos problemas: internacionalmente se nubla, le fue mal, catastrófico en todos lados y jugó bien, pero no tanto para tener las facultades de Guardiola. No es que Colo Colo ganó la Libertadores. Colo Colo puede jugar bien y no meter una bomba atómica. No era necesario perseguir empleados, hacer macumba, meter un empresario para hacer eso. No ganó tanto para justificar todo eso. Uno puede esperar divismo de Gallardo, Bianchi, Guardiola o Mourinho. Pero con una Copa Chile, unas copitas entremedio y un Transición, tampoco es para podrir el camarín dos o tres años después de que te fuiste”.