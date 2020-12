Guarello pide mano dura a Quinteros en Colo Colo: "No debe temerle a los cabrones o va a terminar en la B"

Colo Colo no encuentra soluciones en la cancha y se empieza a quedar sin tiempo para salvarse del descenso. Los albos cayeron ante Deportes La Serena y, con el resto de resultados de esta fecha, quedó solo en el último lugar y muy lejos de los demás equipos en la zona baja.

Juan Cristóbal Guarello se refirió al momento que vive el club y señaló que la crisis es más profunda de lo que se cree. "Siempre se habló que cuando ganen dos partidos vendrían las buenas, pero nunca se pudo. Le ganó a Deportes Antofagasta, después perdió, le gana Audax Italiano y pierde con Curicó Unido. Empata con Huachipato y ayer pierde claramente con La Serena, pero hay problemas que son más de fondo", lanzó en la última edición de Los Tenores de Radio ADN.

"Ayer, cuando el partido venía mal y Blandi no daba, entra Parraguez. Y en La Serena entra Salinas, que es de primera en Argentina. La Serena, cuando salió a comprar, le acertó. Trajo a un jugador que le dio otra cosa. Falcón te ha sumado y cómo, pero arriba tienes que convertir en el otro arco y ahí es donde Colo Colo no le ha acertado. Se le pasó la vieja, terminó con Jorge Valdivia porque le fue a implorar (Aníbal) Mosa… Hubo equipos que planificaron con tiempo la renovación, Colo Colo no lo hizo y está perjudicando al equipo", agregó el periodista.

Colo Colo no encuentra la solución: sus delanteros no hacen goles, la defensa se pierde por completo y el descenso está cada vez más cerca. Foto: Agencia Uno

Guarello no se detuvo ahí y aseguró que Colo Colo debe empezar a jugar de chico a grande. "Esa tontera de los tres delanteros… es un equipo muy largo, se le aíslan los jugadores en punta. Que juegue más corto y gane 1-0, este año tienen que salvar la categoría, no demostrar que son el equipo grande. Tienen que salvar el culo".

Mano dura a Quinteros

Desde su llegada al Estadio Monumental, Gustavo Quinteros ha hecho lo posible por salir del fondo con lo que le ha quedado producto de las lesiones. Esto llevó a buscar nombres como el de Jorge Valdivia. Sin embargo, la situación desde el arribo del mago a la actual es muy distinta.

"Cuando llega Valdivia, Colo Colo estaba a un punto de La Serena. Ahora está a 5, la urgencia es que juegue. Aunque no lo va a hacer 90 minutos, pero por lo menos media hora", lanzó Guarello para pedir al 10 en cancha ante Unión Española el sábado.

Pero el periodista también le dejó un recado a Quinteros: poner mano dura. "Tiene que empezar a tomar decisiones y no tenerle miedo a los cabrones o va a terminar en la B. Para que después no terminen Falcón e Insaurralde a combos en la cancha".

Finalmente Guarello dio sus ideas para renovar el equipo titular y dar la pelea por salvarse del descenso. "Rojas no anduvo bien, pero tenía a Insaurralde al lado. Es como Toro con Scotti. Ahora Colo Colo debería comandar la defensa y el cabro Rojas para ser más metedor. Tiene varios problemas, pero no va a ser menos que la lentitud de Insaurralde y, bien apoyado por Falcón y su energía… Y si (David) Tati marca y es aplicado, va a ser mejor. Por las bandas Colo Colo es un pasadizo, los laterales no llegan a cerrar nunca".