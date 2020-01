Guarello advierte a las barras bravas: "Jorge Mora no es moneda de cambio y no se va a reparar nada con violencia"

La trágica muerte de Jorge Mora ha remecido las bases del fútbol chileno y mantiene en incertidumbre el futuro del Campeonato Nacional. Sin embargo, Juan Cristóbal Guarello llamó especialmente la atención sobre las represalias que han surgido desde las barras bravas.

"Jorge Mora no es una moneda de cambio y no se va a reparar nada con actos de violencia. No se va a consolar a la familia, no se va a homenajear al fallecido y no vamos a ser un mejor país, lamentablemente", sentenció el comentarista en su tribuna de Radio ADN.

"Quiero hacer la pregunta. ¿En qué se homenajea a Jorge Mora incendiando inmobiliarias? Incluso ayer escuché que había un carrito que vendía bebidas y papas fritas en Santa Rosa y lo habían quemado. ¿Donde está el homenaje a Jorge Mora ahí?", cuestionó el comunicador.

"¿En qué se homenajea a un hincha del fútbol atacando el fútbol? ¿En qué se repara una muerte irreparable atacando al fútbol? ¿En qué se consuela a la familia de Jorge Mora saqueando locales? Su hijo no era eso. Ojo los que se quieren apropiar de la imagen de Jorge Mora, que era efusivo, socio, un hincha fiel, pero no era ningún barra brava", reflexionó en Los Tenores.

Por eso, Guarello pidió claridad. "No confiundamos a los hinchas, a la gente que quiere al club y que canta, que putea al árbitro o hace algún gesto a la barra rival; con el barra brava. La muerte de Jorge Mora no valida a los violentos en el fútbol, no nos confunfamos", completó el periodista.