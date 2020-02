Gualberto Jara y estado del plantel tras salida de Mario Salas: "Vi gente decaída, que desea salir de este momento"

Colo Colo buscará este sábado salir a flote tras los malos resultados y la salida de Mario Salas del equipo. El elenco albo se medirá ante Universidad de Concepción con la obligación del triunfo, más que para sumar tres puntos, para levantar la moral.

Gualberto Jara, técnico interino del cacique, dio su primera conferencia de prensa al mando del equipo, revelando detalles del estado del plantel tras el adiós del comandante. "Por suerte, este es un plantel de gente experimentada, que ha pasado muchos momentos buenos y difíciles. Ellos están acostumbrados a esto y saben superarlo".

"Al llegar, vi gente decaída por los resultados, que deseaban salir de este momento. Pero están dispuestos y me dieron el respaldo para tomar las decisiones, pensando en la necesidad de salir de esto", agregó.

Jara señaló que está intentando levantar al equipo sicológicamente. "Lo único que he tratado es conversar con ellos, pero desde el punto de vista anímico y futbolístico. Que recuperen confianza y personalidad, de que esto es Colo Colo y está siempre llamado a ganar. Por suerte, en los entrenamientos respondieron bien".

Finalmente, el DT se mostró tranquilo por asumir otra vez la banca en un momento delicado para el club. "Tuve la oportunidad de pasar por situaciones incluso peores que esta y lo que uno pretende es que mañana podamos mejorar el rendimiento. No puedo imponer una idea mía o una forma de trabajo para que el equipo muestre una idea".

"Trato de apoyar a los jugadores y levantar su espíritu, para que el equipo pueda superar deficiencias y ojalá mostrar algo que encante al público. Casi no he trabajado nada, no puedo engañar a la gente y prometer cosas. Trato de elegir lo mejor y de estudiar al rival para que nosotros podamos sacar provecho de sus deficiencias y evitar que nos compliquen", sentenció.