Gualberto Jara: "Yo no me quiero ilusionar con el primer equipo, estaba bien trabajando en las divisiones menores"

Gualberto Jara asumió la banca de Colo Colo luego del despido de Mario Salas y con el paso del tiempo, se fortalece la idea que seguirá al mando del primer equipo.

"Asumí en un momento impensado. Volviendo de la Copa Libertadores sub 20 me informan que sería de manera interina hasta la llegada de un nuevo entrenador. Con esta situación del virus no hubo nada concreto. Hay que ver la idea que tienen los dirigentes y ahí se hablará de la continuidad del trabajo", aseguró el DT en conversación con Radio Cooperativa.

Agregando que "yo no me quiero ilusionar con el primer equipo, estaba bien trabajando en las divisiones menores"

Jara aprovechó la oportunidad para llenar de elogios a su plantel. "Colo Colo cuenta con un plantel de mucha experiencia y gracias a eso pudimos conseguir en parte, recuperar la confianza y la alegría en los entrenamientos y los partidos, fuimos mostrando otra imagen y así vamos paso a paso, recuperando la confianza y saliendo de las dudas por los resultados y las situaciones de juego", reflexionó.

Según el paraguayo las claves para ganar los últimos partidos se basan en el conocimiento que tiene de los jugadores. "Conocer a la mayor parte del plantel y eso ayuda a la hora de hablar de juego y de las situaciones que se van atravesando. Se puede ganar tiempo porque se dispone de poco tiempo para ir saliendo de estas situaciones. También ayudó mucho el profesionalismo y la experiencia del plantel", cerró.