Gino Clara y su humilde paso por Colo Colo: "Me iba caminando al estadio y Lucas Wilchez me decía que estaba loco"

Un breve paso por Colo Colo tuvo el delantero argentino Gino Clara, quien vistió la camiseta alba en la temporada 2010, pero luego no pudo seguir en el club.

El puntero transandino llegó a los albos como promesa, debido a que en las inferiores de Huracán era uno de los más destacados, por ende recaló en Macul.

Sin embargo, Clara no pudo rendir en los albos, y luego de un año en el club tuvo partir a préstamo a Rangers, para luego regresar a su país.

Pero el atacante recuerda su cariño su paso por Chile, en especial por Colo Colo, y en diálogo con DaleAlbo contó una jugosa historia.

"Yo vivía en un departamento en Vicuña Mackenna, cerca del mall, y me iba caminando a entrenar. Era al lado del estadio. Yo vivía en un edificio con Rafael Caroca y me acuerdo que, cuando él no podía llevarme, me iba caminando hasta el club", partió diciendo.

"Me acuerdo que Lucas Wilchez pasaba con la camioneta, me veía y decía '¿qué haces caminando, vos estas loco?' Y yo no tenía problemas, si me daban una bici, me iba en bici. Ellos vivían todos en Las Condes y, como no tenía auto, decidí quedarme en un departamento cerca del club y así llegar tranquilo a entrenar. Después Cámpora y Wilchez me dijeron que me fuera para Las Condes, pero ya era muy tarde, había pasado una semana. No había vuelta atrás", agregó.

Clara y una humilde historia de su paso por el Cacique.