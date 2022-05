Gabriel Suazo, capitán de Colo Colo, tuvo una gran evolución en el último tiempo. Pasó de ser uno de los jugadores más criticados del plantel a la selección chilena, debido al buen rendimiento que muestra como lateral izquierdo, que lo pone en la órbita de clubes internacionales.

En Círculo Central aseguró que este cambio se debe, en parte, al buen rendimiento del elenco que dirige Gustavo Quinteros. "El buen momento que vivo no es por algo mío solamente, el fútbol es colectivo. Si el equipo anda bien, a buen nivel, con resultados y resultados, los jugadores por sí solos van a destacar. Eso es inevitable", analiza.

Luego comentó que "si toca sufrir como el año antepasado, eso es más complicado. Te llegarán críticas, sobre todo en un equipo grande. Pero hay que estar equilibrado. Ahora no soy ni el mejor del país ni cuando estuve mal era el peor. Las cosas no son así, eso es mentira".

Por lo mismo señala que "seguí trabajando a pesar del mal momento del club, seguí trabajando para el equipo, para aportar, sacar adelante a la institución", y en ese aspecto cree que crecer como lateral izquierdo se debe a un cambio de mentalidad.

"Hoy soy lateral izquierdo. Subí al plantel y mi posición era volante interior, con Mario Salas jugué ahí, hice goles y tuvimos buen desempeño, pero de lateral ya lo había hecho en juveniles. Me decía Claudio Rojas, entrenador en la cantera, que podía ser lateral de la selección, me ayudó mucho en mi crecimiento. Ahora me veo más como lateral, conozco la posición y me he afianzado", expresó por la posición en que se ha consolidado.

Claro que tuvo que ir ajustando detalles al respecto. "Me costaba ir a robar la pelota, no es sencillo. A veces hay que frenarse y esperar, dependiendo del delantero. Me costaba porque iba agresivo a marcar, pero al llegar no robaba, solo cortaba pases. Ese chip lo cambié peleando el descenso. Sentí ese gustito y cuando el extremo recibía de espalada iba a pincharle, a comerle los tobillos, me sentía más cómodo así en entrenamiento y partidos".

Finalmente señala que "los perfiles son importantes para los laterales, eso lo aprendí a los 14 años y eso me da un plus, porque a veces no te lo enseñan. Y de grande en el primer equipo no te enseñan a perfilarte, ahí es competir y te miden por resultados. Eso me ha ayudado muchísimo".