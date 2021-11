El capitán del Cacique señaló que la enfermedad es algo que está en Chile y el mundo, por lo que no se puede hablar de irresponsabilidad de los jugadores.

En Colo Colo lamentan el final del torneo, donde no lograron derrotar a Curicó y a Unión Española, cediendo la punta del torneo a Universidad Católica. Los albos han tenido mucho problemas con el Covid-19, lo que ha generado muchas críticas a la institución, aunque en el plantel descartan ser irresponsables.

Así lo manifestó Gabriel Suazo, quien salió a dar la cara para desmentir que se haya actuado fuera de las normas. "Es lamentable porque nosotros cumplimos todos los protocolos, estamos es una burbuja y compartimos lo mínimo entre nosotros. Es triste, pero el Covid es así", señaló.

Agregó que "el virus está presente, lo puede traer mi madre, mi padre o mis hermanos. Lo mismo puede pasar en la vida de los jugadores", y asume que "si pasa en Colo Colo llama más la atención. Puede haber Covid en otros clubes, pero no pasa nada. En Colo Colo se abre la brecha para ser más duros. La verdad no sé por dónde podrían ir los positivos o lo contactos estrechos. Estamos haciendo todos los esfuerzos, pero lamentablemente no podemos evitar el Covid".

Suazo asegura que en la primera rueda, cuando debieron jugar contra Ñublense con juveniles, sí metieron la pata. "Asumimos que en la primera vez cometimos un error, donde hubo mucho festejo después de ganar el clásico a la U. Nos equivocamos y asumimos, pero en las otras situaciones cumplimos el protocolo. Estamos prácticamente solos en el hotel, pero siguen saliendo antígenos positivos", manifestó.

Finalmente contó que "acá estoy poniendo el pecho a las balas. Por distintas situaciones no pudimos ganar algunos partidos. Estamos aquí para aferrarnos a la oportunidad que nos queda, lo pasado ya está. Nos entregaremos al todo por el todo en la final que nos queda".

Los albos enfrentan este sábado a Antofagasta y necesitan vencer sí o sí para aspirar al título. Eso sí, necesitan que además Everton les dé una mano y pueda ganarle a la UC en Viña del Mar para disputar una final.