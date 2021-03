Fabricio Formiliano congela interés de Colo Colo: "Estoy terminando el campeonato"

Uno de los nombres que han surgido en las últimas horas para reforzar a Colo Colo es el de Fabricio Formiliano, defensor uruguayo de 28 años que está en los registros de Peñarol de Uruguay y agrega pasos por Danubio y Newell's Old Boys en su carrera profesional.

La dirigencia del cuadro popular está en búsqueda de un reemplazante para Julio Barroso y el recio zaguero se une a una amplia lista de postulantes. El problema está en los plazos: el Cacique debuta el próximo domingo en la Supercopa ante Universidad Católica.

Formiliano está en la mira, pero prefiere poner la cabeza en el cierre del campeonato uruguayo, al que le quedan dos fechas y tiene a Peñarol en el tercer lugar, a cinco del líder y favorito para el título, Liverpool.

Contactado por Redgol, el defensa deja todo para después. "Prefiero no hablar de tema o de la situación, que estoy terminando el campeonato acá y no he hablado nada. No voy a responder nada sobre esa situación", asegura.

Colo Colo puede ocupar como zagueros centrales a Jeyson Rojas, Felipe Campos, Maximiliano Falcón y aguarda la recuperación de Matías Zaldivia, por lo que el técnico Gustavo Quinteros decidió utilizar su último cupo de extranjero en esta posición.

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando se enfrente a Universidad Católica por la Supercopa 2020, en calidad de campeón de la última Copa Chile. La final podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.