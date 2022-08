Ex albos piden que Colo Colo asegure el título del Campeonato Nacional antes de enfrentar a Ñublense

Colo Colo fue víctima de una remontada chillaneja en la ida de octavos de final de la Copa Chile. En la región del Ñuble, los albos se demoraron en abrir la cuenta y cerca del final recibieron dos goles seguidos de Ñublense que dejaron la llave a favor del local.

La revancha, que se vivirá este domingo, asoma como el encuentro más interesante de la presente llave. Así lo ven también ex colocolinos. En conversación con RedGol, Jaime Vera aseguró que las cosas no quedaron dichas y que el Monumental será testigo de un gran partido.

"Será un partido atractivo. La llave sigue abierta, son 180 minutos. El resultado se puede revertir: así como lo hizo Ñublense en Chillán, Colo Colo puede remontar el resultado", arengó el Pillo.

El ex portero Eduardo Lobos también anticipó un duelo para estar pegado a la pantalla. "Será un partido duro y emocionante, Ñublense le hace buenos partidos a Colo Colo y se para bien de visita también. Es un equipo que no le teme a proponer a jugar desde la intensidad y se atreve a recuperar el balón", adelantó.

"Si Colo Colo quiere pasar esta llave, debe proponer algo más de lo que hizo en la ida. Los jugadores Sub 21 tienen que rendir más y marcar diferencias: más allá de su edad, están en un equipo en el que deben hacerse notar por juego, carácter y la jerarquia que de niños te inculcan en el club", sentenció.

Colo Colo debe ponerse la corona antes de enfrentar a Ñublense en el Campeonato Nacional

Jaime García parece tener la llave para vencer a Colo Colo. Los albos no eran derrotados por un equipo chileno desde hace más de cuatro meses (en dicha ocasión, cayeron 1-2 ante Unión Española en el Campeonato Nacional). Y tal es el destino, que ambos elencos animarán el último partido del torneo.

Para ambos ex albos, la jerarquía avala al elenco colocolino, el que no debería tener problemas para levantar el trofeo antes de que llegue la última fecha. Lobos aplaudió lo que ha hecho Ñublense como escolta de Colo Colo (lugar que comparte con Curicó Unido), pero no cree que la tabla se mueva mucho de aquí al final.

"Colo Colo está mucho más sólido. Curicó y Ñublense han tenido que demostrar esa capacidad de jerarquía de equipo y de pelear algo tan importante como el liderato, pero en eso Colo Colo saca diferencia en juego", evaluó el ex golero.

"Ha sido más regular y tiene jugadores de mayor jerarquía, que están más acostumbrados a jugar a esas instancias y sus presiones. No me cae en la cabeza que un equipo que esté peleando el torneo pierda por ejemplo 3-0, eso demuestra irregularidad. Y también la jerarquía del Cacique", argumentó.

"En el Campeonato Nacional, no debería haber mucho cambio, Colo Colo mantendrá solidez desde el resultado y el juego", sentenció. "Con la diferencia que tiene sobre Ñublense, le basta. Colo está firme para el título", cerró por su lado el Pillo.