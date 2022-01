El regreso de Esteban Pavez a Colo Colo dejó bastante satisfecho a Gustavo Quinteros, quien siente que gana un jugador con mucha jerarquía en la zona de mediocampo. Algo que puede ser vital para la Copa Libertadores, donde los partidos son trabados y se definen por detalles.

Justamente el poder jugar ese torneo es algo que logró seducir al futbolista para su cuarto paso por el Cacique. Esto porque siente que nunca ha logrado cuajar un gran rendimiento en este torneo, por lo que espera sacarse la espina este 2022.

“Yo tengo algo con la Copa Libertadores, no me la puedo sacar de la cabeza, es algo que me duele hasta el día de hoy. A mí en lo personal es algo que me duele mucho porque creo que nunca estuve a la altura de una Copa Libertadores con Colo Colo", confesó el 2021 en el programa Semillero Albo de Dale Albo

Luego, el volante que llega precedente desde Xolos de Tijuana indicó que "creo que la copa más linda para jugar es esa y a lo mejor yo nunca estuve a la altura”, por lo que espera saldar esa cuenta que tiene pendiente consigo mismo.

Pavez además la jugó en reiteradas ocasiones: el 2015 y 2016 quedó eliminado en el último partido de la fase de grupos, al caer ante Atlético Mineiro primero y luego empatar de local con Independiente del Valle, quien a la postre sería finalista de esa edición.

El 2017 jugó la fase previa ante Botafogo, donde el Cacique fue eliminado en el Monumental. Y el 2018, cuando retornó a Colo Colo el segundo semestre, logró jugar cuartos de final ante Palmeiras, donde los albos fueron superados en ambos encuentros.

El sorteo para que los albos conozcan sus rivales en la Libertadores se realizará a fines de marzo. Durante abril se jugará de manera bastante seguida la fase de grupos, donde Pavez tendrá la opción de revertir el mal sabor de boca que le ha dejado el torneo.