Colo Colo logró un empate en un entretenido Clásico con Universidad Católica y está a nada de coronarse como campeón. El Cacique definirá su opción para levantar el título del Campeonato Nacional 2022 ante Curicó Unido, encuentro en el que Esteban Paredes espera ser parte de la fiesta.

El goleador histórico del fútbol chileno y uno de los máximos artilleros de los albos le dio su bendición al plantel para que se corone en la próxima fecha. Todo en medio de una sorpresiva aparición en los camarines tras el encuentro.

Maximiliano Falcón estaba ofreciendo una entrevista a TNT Sports, en la que hablaba de su duelo con Fernando Zampedri. "Es un jugador fuerte, que conoce el área. Si lo sacas de su zona de confort pierde la referencia. La idea fue jugarle en la mitad de la cancha, presionar y estar seguro", alcanzó a decir.

Fue en medio de sus palabras que Esteban Paredes apareció rumbo a los camarines de Colo Colo. El periodista Daniel Arrieta lo frenó para preguntarle sobre el Peluca, al que el ex Visogol elogió. "Muy bien, no lo dejo girar y no tuvo una para definir. Fue figura".

Pero tras ello, Esteban Paredes fue consultado por la posibilidad de que el Cacique levante el título ante Curicó Unido. Sin dudarlo y casi imitando su mítica conferencia de prensa previo a enfrentar a la U, donde dijo que no perderían por ningún motivo, dio su veredicto. "Sí, es campeón de todas maneras".

Ante tales palabras, Maximiliano Falcón no tuvo más que elogios. "Tenerlo en el vestuario siempre... tuve la oportunidad de estar con él y ahora nos viene a visitar. Que una leyenda nos siga apoyando es importante, estamos muy contentos".

¿Cuándo juega Colo Colo con Curicó Unido?

Colo Colo tendrá que definir su opción para levantar el título del Campeonato Nacional 2022 ante Curicó Unido. El Cacique enfrentará a su escolta en la tabla de posiciones, con la chance de dar el paso definitivo para ser campeones.

El duelo entre los albos y los Torteros está programado para el próximo domingo 9 de octubre, desde las 17:30 horas en el estadio Monumental. El duelo, hasta ahora, se jugará con aforo completo, por lo que se espera una verdadera fiesta.

Colo Colo está a nada de romper con una sequía de cinco años sin celebrar en el Campeonato Nacional. De la mano de sus figuras y sus hinchas, espera conseguir un objetivo que hasta hace dos años parecía imposible.