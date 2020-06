Esteban Paredes baja un cambio: "No tengo rencor, sí la conciencia tranquila. No sacamos nada con pelearnos"

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, rompió el silencio para abordar el quiebre en la interna del Cacique luego que el plantel y Blanco y Negro no llegaran a acuerdo por la rebaja salarial en medio de la crisis sanitaria producto del coronavirus.

“Si hay o no rencor, de mi parte no lo tengo, nos debemos a Colo Colo. Los dirigentes van a pasar, nosotros los jugadores también y hay que luchar por el club y ser profesionales. Si hay que conversar lo haremos, tenemos que tener la mayor ética de ambas partes y dialogar para que el club siga ganando y mejorando cada día. Lo que pasó fueron negociones de cualquier trabajador con el dueño de la empresa. Yo no puedo tenerle rencor ni a los dirigentes ni a Colo Colo, porque este club me ha dado mucho”, dijo Paredes en Radio ADN.

Agregó que “yo he tenido algún contacto con Marcelo Espina, nos preguntamos cómo están las familias. Con el grupo también hablamos mucho. No tenemos fecha para dar inicios a la actividad, pero cada uno está siendo lo más profesional posible para el regreso”.

Y siguió complementando: “¿qué a (Nicolás) Maturana que lo tienen botado? Lo que me dice son cosas que nos han venido pasando, está complicado el tema y hay mucha incertidumbre”.

Sobre la misma Visogol contestó a las versiones que apuntan a que fueron los referentes del plantel, especialmente los que terminan contrato, lo que no dieron posibilidades a un acuerdo pasando por encima de aquellos más jóvenes.

“Hay mucha gente que no conoce la realidad, siempre fuimos el grupo, una mayoría. Le pedimos la opinión a cada uno de los compañeros. Si alguien quería llegar a acuerdo era válido, no somos quién para imponerle algo a un compañero. Siempre hubo palabras de aliento a nuestros compañeros. El más grande de un camarín queda mal con esto, pero tengo la conciencia tranquila, quizás los tiempos no se dieron. Pensamos que el club se quiso imponer y hubo una mala gestión de ambas partes”, afirmó.

Mosa y Paredes antes del quiebre.

Sentencia que “lo primero es llevarse de mejor manera la con los dirigentes, no sacamos nada con andarnos peleando en el estadio porque vamos a generar conflictos hacia afuera y eso no es lo que queremos. Está la disposición de arreglar las cosas de buena manera y con respeto. Segundo, que es parte del fútbol, los que terminamos contrato lo haremos de las mejore forma, no tirando frases hacia los dirigentes ni el club. Hay que tener claro que nuestra función es como jugadores y si se acaba el contrato como a cualquier trabajador hay que irse”.