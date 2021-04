El excelso debut de Esteban Paredes en Primera B: liderazgo, gol y victoria para Coquimbo Unido

Esteban Paredes tuvo un debut de banderilla en Primera B. El hombre que hizo celebrar a los hinchas de Colo Colo durante una década vistió por primera vez la camiseta de Coquimbo Unido y lo hizo con gol y victoria en el estreno ante Deportes Iquique este domingo.

La clase no se vende en la farmacia y bien lo sabe El Tanque, que vio cómo su equipo quedaba en desventaja a los dos minutos con anotación de Alexander Oroz, formado en Macul y que no había tenido opción de lucirse en el primer equipo del Cacique.

Pero la ventaja fue efímera. Sergio Felipe decretó la igualdad pirata a los 9 y luego apareció Paredes en gloria y majestad, para poner el 1-2 para la visita con un perfecto remate de cabeza (37') tras centro de Jhon Salas. Un gol que también hizo historia.

Es que se trata de la quicuagésima anotación del goleador en el Ascenso, una racha que comenzó el siglo pasado con Deportes Puerto Montt y Santiago Morning y que coronó en el Tierra de Campeones antes de irse al descanso.

Esteban Paredes anotó en su primer partido oficial después de su salida de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

La segunda fracción mostró al local decidido en búsqueda del empate, que llegó luego de un polémico remate de Álvaro Ramos en polémica decisión. Sin VAR, Paredes deberá acostumbrarse a una antigua forma de arbitraje.

Y vendría uno de los momentos más emotivos de la jornada. Al minuto 78, Paredes dejó la cancha para permitir el ingreso del también debutante Jhon Salas, que con sólo 18 años sustituyó a una leyenda que lo dobla en la edad.

El final feliz para Coquimbo llegaría en el epílogo, cuando Jesús Ramírez cambió por gol una mano en el área que el árbitro Juan Lara sancionó como lanzamiento penal. Pura alegría para el puerto pirata y para un Paredes que renovó votos y ratificó su vigencia.

El elenco de la Cuarta Región deberá esperar para su estreno en casa, ya que la próxima fecha la disputará ante Barnechea en San Francisco de Mostazal, mientras que recién el 18 de abril el cuadro aurinegro será anfitrión, ante Magallanes.

Paredes: La meta es de 15 a 20 goles



Al término del partido y después de ser elegido figura del cotejo en la Primera Región, Esteban Paredes analizó los nuevos desafíos. "Hay muchos jugadores que son de Primera, más los que nos incorporamos. Vinimos con una meta de subir a Primera División", aseguró.

De todas formas, aseguró que "se debe ir de a poco. Creo que 15 a 20 goles, ahí está la meta. Es un equipo que aún no se conoce bien, pero creo que a ratos anduvimos muy bien. A medida que pasen los partidos nos iremos conociendo mejor", subrayó.

Respecto a su partida del Cacique, El Tanque reconoció que ahora está "después de la desvinculación de Colo Colo me sentí súper mal, dos a tres semanas estuve muy mal. Luego me incorporé a Coquimbo, otro aire, otro vida y me he sentido cada día muy feliz".

"Hoy se notó en la cancha, otro aire, otros compañeros. La gente me ha recibido muy bien y el cariño se agradece. Esperemos darle alegría con los triunfos, completó el ariete récord del fútbol chileno.