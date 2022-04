El ex entrenador de Colo Colo Diego Cagna calienta la Libertadores: "River Plate no tiene mística copera"

Diego Cagna es recordado en Colo Colo por haber perdido el título del 2010 a manos de Universidad Católica, luego de haber tenido siete puntos de ventaja. Pero algo le quedó tras su paso por el Monumental, pues en la previa del duelo del Cacique ante River Plate se despachó una picante declaración.

En conversación con el medio trasandino Olé, a través de su canal de Twitch, aseguró que el elenco Millonario no vibra de la misma manera como otros equipos con la Copa Libertadores.

"River no tiene mística copera. Al no haber ganado tantas Copa Libertadores y como en la Intercontinental tampoco le fue bien, eso hace que por ahí no tenga tanta mística como los otros equipos", comentó Cagna.

De hecho aseguró que "en la era Gallardo estuvieron cerca de haber podido agarrar más mística", algo que a su parecer no sucedió y es algo que lo diferencia con otros elencos poderoso de América.

De hecho comparó a River con Boca Juniors en este aspecto. "La mística de Boca se generó después de haber ganado varias Libertadores. Para los equipos del exterior es difícil venir a jugar a La Bombonera. Lo mismo pasa con Independiente. Son equipos coperos. En las copas se agrandan y hacen buenos torneos", manifestó el ex volante xeneize.

Finalmente, comentó que "me encantaría dirigir a Boca. No creo que pase, pero si pasa me encantaría. También me encantaría dirigir a Independiente o a Argentinos Juniors".