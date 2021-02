Carlos Muñoz aclara el criticado gesto de Gustavo Quinteros: "No fue a mí, fue a Cristián Rojas"

Hace unas semanas atrás se vivió un negro episodio para el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, en el duelo ante Deportes Antofagasta cuando no tuvo mejor idea de tomarse los genitales para insultar a presuntamente el delantero Carlos Muñoz.

Sin embargo, este miércoles el propio delantero puma aclaró los hechos asegurando que el criticado gesto del estratega albo no fue dirigido a él.

"En ese episodio con el DT de Colo Colo di vuelta la página ese mismo día. Incluso, el gesto no fue hacia mí, sino para Cristián Rojas. Fue un buen acto que se haya disculpado, pero en ese momento me molesté porque se lo hizo a un compañero", afirmó en conversación con TNT.

El formado en Santiago Wanderers está feliz con la campaña que ha protagonizado en el CDA y asegura que mucho tiene que ver Héctor Tito Tapia.

"Esta temporada he adquirido un protagonismo más importante, sobre todo en la segunda parte. Con Azconzábal no era considerado y no jugaba, pero con el cambio de DT a Almandoz me he sentido muy bien. Con Tito tengo la confianza de quizás no hacer un buen partido y tener la opción de anotar en alguna jugada", explicó.

Para el final afirmó que vendrán a Santiago por los tres puntos ante Universidad de Chile.