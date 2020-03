Diego López cuenta desde Italia: "Me llamaron de Colo Colo y la situación acá es complicada por el coronavirus"

En Blanco y Negro ya se están desesperando, porque no pueden encontrar a su nuevo entrenador, ya que han recbido varios "no", donde el más fuerte fue el del brasileño Luiz Felipe Scolari, quien no quiso tomar la banca de Colo Colo.

En el Monumental, pese a que lo han negado, desde hace días tenían planes en el caso de que Felipao se negara a venir, los que se activaron, donde uno de ellos es el uruguayo Diego López, actual DT de Brescia.

Memo, en contacto con radio Sport 890 de Montevideo, reconoció que Marcelo Espina lo llamó la semana pasada para ofrecerle el cargo en Macul.

"Hablé la semana pasada con la gente de Colo Colo, pero quedamos en seguir hablando. Fue sólo un contacto. Tengo un contrato largo acá en Italia", comentó el ex técnico de Peñarol.

El otrora técnico de Mauricio Pinilla en Cagliari aclaró que esta situación le ha pasado antes, pero ahora es diferente, dado a la crisis que se vive en italia por el coronavirus.

"Esta situación me pasó cuando estaba en Peñarol. Me llamaron de otros equipos como tres o cuatro veces, pero me tiraba mucho quedarme en el club y no me quería ir. Esto es lo que pasa ahora en el Colo Colo. Aunque la situación está complicada con el coronavirus", comentó a la emisora.

Sobre lo mismo agregó que "ahora ya se ve poca gente en la calle. Hasta el 4 de abril se paró el campeonato y no sabemos si vamos a poder entrenar".

Diego López es otra carta que manejan en Colo Colo, donde el nombre del reemplazante de Mario Salas ha sido todo un problema.